habitatge

La CUP aposta per enfortir les polítiques d’habitatge social a Tarragona

La formació anuncia que, després de diverses reunions amb el govern municipal, s’ha pogut treballar conjuntament per donar sortida tant al romanent de l’Ajuntament com al de Serveis Socials del 2020. De fet, aquesta feina conjunta era un dels acords per a l’aprovació dels pressupostos 2021. La portaveu del Grup Municipal de la CUP, Eva Miguel, ha afirmat que la CUP “som garantia de que es duguin a terme les polítiques necessàries per enfortir el dic de contenció davant la crisi arran de la COVID-19” i per posar sobre la taula “solucions a problemes endèmics que ja patíem a la ciutat”.

Les anticapitalistes han explicat que des de l’inici del mandat actual i davant la inacció en polítiques d’habitatge han posat sobre la taula diferents qüestions per donar solucions a la crisi habitacional actual. La consellera Miguel ha recordat que un dels acords amb el govern d’ERC i ECP és dur a terme el cens de pisos buits, que està en procés, i ha posat en valor la partida d’1,1M€ per a la rehabilitació de pisos buits que posteriorment es destinin a lloguer social pactada pels pressupostos del 2021. La cupaire ha destacat la importància de poder incorporar en aquest modificatiu de crèdit 1,5M€ per a la compra de pisos per tal de destinar-los al lloguer social i pisos d’emergència, “sent la CUP qui marca l’agenda política del govern de Ricomà en aquesta matèria”.

Les altres partides acordades amb el govern municipal estan relacionades en promoure i formar en l’economia social i solidària, per tal de donar resposta a l’emergència ocupacional i avançar cap a polítiques econòmiques amb impacte social i mediambiental; activitats de circ al pati de les escoles, per tal d’apropar la cultura al centres en el context de pandèmia actual; i per últim, una partida de 100.000€ per beques menjador per aquells casos sobrevinguts durant el curs escolar.