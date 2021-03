ensenyament

La Conselleria d’Educació de les Illes ha de planificar el proper curs amb les màximes garanties per a un ensenyament segur i de qualitat

Davant l’anunci que va fer el conseller Martí March fa uns dies, en el sentit que el proper curs 2021-2022 seguirà marcat per les mesures de protecció contra els contagis, com l’ús de màscares i les distàncies de seguretat en els centres escolars, l’STEI Intersindical demana a la Conselleria que es planifiqui amb temps i no es deixi cap marge a la improvisació, ara que hi ha temps. A més, amb els fons europeus de què es disposarà s’han d’establir mesures de conciliació efectives per al conjunt de la societat; i no deixar aquesta tasca únicament en mans de l’escola.

El sindicat considera que, amb la previsió dels escenaris de presencialitat i de semipresencialitat tal com s’han desenvolupat les diferents onades del virus sense confinament ni classes a distància, cal fer una previsió acurada en qüestions com l’adequació dels espais i una millora de la dotació de personal docent i no docent d’acord amb els dos escenaris abans esmentats.

En aquest sentit, no es poden tornar a repetir situacions com sacrificar els especialistes o el personal d’atenció a la diversitat per a assumir les tutories en l’etapa de primària. Tampoc és de rebut que el professorat de secundària i de les resta de cossos hagi d’anar al màxim permès de les seves hores lectives i emprar els períodes de feina a casa per a fer reunions, per la manca de planificació del curs actual. Tot plegat ha suposat una precarització de les condicions laborals del professorat i, en cap cas, ha estat un curs “amb normalitat”.

L’STEI Intersindical reclama que l’experiència acumulada d’ençà de la pandèmia, amb dos cursos marcats per la Covid, ha de servir per afrontar el proper curs amb la lliçó ben apresa: professionals vacunats, noves infraestructures, aules adequades amb ventilació forçada i climatització, reducció de les ràtios, equips de protecció individual suficients, plantilles adequades per a poder atendre en condicions els agrupaments, manteniment de les places Covid per a substitucions ràpides generades pels contagis, contacte permanent amb la Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral...

Reitera la seva disposició davant la Conselleria d’Educació i el Govern de les Illes Balears per a obrir un procés de negociació amb els membres de la comunitat educativa per a començar a planificar amb temps el proper curs amb les màximes garanties de seguretat, salut i qualitat de l’ensenyament.