organitzacions

Guanyem Badalona renova el seu òrgan executiu

El passat dimecres, 10 de març de 2021, Guanyem Badalona en Comú va celebrar telemàticament una Assemblea General per escollir les persones membres del Secretariat Permanent, el seu òrgan executiu.

La formació municipalista va agrair la dedicació de les anteriors membres de la direcció, que han hagut de portar el dia a dia de l’organització en unes condicions molt difícils degut, per una banda, a la irresponsabilitat extrema dels governs del PSC i PP i, per altra banda, al context de pandèmia global.

El nou Secretariat Permanent té el mandat de preparar l’organització per a l’era post COVID-19, així com de treballar per construir un front ampli unitari junt amb d’altres col·lectius, organitzacions i partits polítics. Aquest front ampli unitari ha d’aspirar a aglutinar tot el bloc republicà, sobiranista, progressista i feminista de Badalona, tant al carrer com a les institucions i, molt especialment, de cara a la contesa electoral municipal de 2023.

Les persones que han estat escollides per dur a terme aquest mandat són les següents: Cristina Agustí, Sara Canals, Joan Carles Isal, Héctor Martínez, Joan Oliveras, Roc Oliveras, Carlota Ruiz, Jose Téllez i Marina Tort.