Medi ambient

Els Hostalets de Pierola vota sobre l'ampliació del polèmic abocador de Can Mata

Demà, fruit de l’acord de l'acord de tres les forces polítiques del consistori (ERC, JxCAT) i Sumem, se celebrarà la consulta sobre l’ampliació del Dipòsit Controlat de Can Mata.

La pregunta, amb resposta binària (SÍ vol dir ampliar abocador i NO vol dir no ampliar l’abocador) serà: ¿Estàs d’acord que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola aprovi inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de planejament que ha de permetre ampliar el Dipòsit Controlat de Can Mata? Per votar cal estar empadronat als Hostalets de Pierola abans del 6 de novembre del 2020 i tenir 16 anys o més.

Ahir es van tancar els actes de campanya amb un debat sobre el Sí i el No a l'ampliació. Durant 14 dies han tingut lloc els actes de campanya per a la consulta prevista per aquest penúltim diumenge de març. A més, també hi participen les institucions que tenen posicionaments neutres com són el mateix Ajuntament, la universitat UPC i l'Agència Catalana de Residus. Parcerisas diu que l'objectiu és que la ciutadania tingui tota la informació possible referent a l'abocador per poder votar.

Tot i així, cal destacar que l'entrada en campanya de la Federació del PSC-Anoia per manifestar que ha “fora de lloc i sense fonament” les acusacions que el grup municipal Sumem pels Hostalets de Pierola, format pel PSC i persones independents, i el regidor Jaume Trias han fet sobre l’Ajuntament de Masquefa i el seu alcalde en el marc de la campanya de la consulta de l’abocador. Els socialistes anoiencs i “també als Hostalets” han demanat excuses i consideren “desafortunades” les seves expressions sobre Masquefa i al seu alcalde, segons recull Infoanoia.

El PSC forma part del govern municipal de Masquefa i assegura a través d’un comunicat que “en cap cas”, en el seu pacte de govern formalitzat fa alguns mesos, es contempla la construcció de cap incineradora “com manifesta, faltant a la veritat, el senyor Trias, regidor de Sumem pels Hostalets de Pierola”.

El PSC respecta la posició del grup municipal dels Hostalets en la consulta, favorable a l’ampliació del dipòsit controlat, atesa la importància i la contribució pel país de l’equipament, per l’impuls de l’economia circular i la rellevància per al municipi, però lamenta les paraules del regidor Jaume Trias sobre l’alcalde de Masquefa. El PSC en cap cas accepta “que defensar aquesta posició vulgui dir atacar el municipi veí de Masquefa, ni atacar el seu govern ni atacar el seu alcalde amb mentides i paraules gruixudes”.

La plataforma Tanquem Can Mata

La Plataforma Tanquem Can Mata afirma que "el front de l'explotació on s'aboquen les deixalles quedarà més a prop del nucli del municipi i, per tant, les pudors i molèsties es percebran molt més". Així s'explica el president de la plataforma, Carles Bou, que, a banda de les males olors, explica que els veïns també pateixen el trànsit constant de camions i "alteracions del paisatge i de la geografia de la zona". "Ja portem trenta anys amb aquesta instal·lació al territori i, per tant, ja en tenim prou d'abocadors", apunta Bou, que assegura que estan preocupats "pel llegat que deixarem a les generacions futures i les possibles afectacions que pugui haver-hi per la salut, la fauna i el medi ambient", en declaracions a AnoiaDiari.

"Tant si surt el 'sí' com si surt el 'no' hem de regularitzar aquesta situació perquè no pot ser que un 50% dels ingressos del poble estiguin supeditats a aquesta instal·lació", critica Bou. En aquest sentit, creu que, si aquesta situació es reverteix, de cara a futures noves ampliacions "tindrem més llibertat de decisió com a poble".

L'empresa Cespa

Per part de Cespa, indiquen qe "volem reduir al màxim" els episodis de males olors. La delegada d'àrea de dipòsits controlats de l'empresa, Vanessa Capel, explica que "no podem assegurar al 100% que no hi hagi males olors perquè al final estem tractant amb residus i lixiviats, però posem tot el que tenim al nostre abans per intentar minimitzar-ho". En aquest sentit, diu que estan clausurant cada any diverses hectàrees de l'abocador amb l'objectiu que el 2024 s'hagin segellat un total de 60 hectàrees que "tindran zero emissions d'olor i seran totalment verdes". D'altra banda, Capel ha explicat que també posant en marxa noves tecnologies, com els monofiltres de carbó actiu, per contrarestar els efectes negatius, declaracions recollides a

L'empresa apunta que "si surt el 'no'" ells haurien d'estudiar la seva "viabilitat econòmica" i també fer una reestructuració integral de la companyia a nivell de país. En aquest sentit, Capel ha explicat que Cespa compta amb 19 instal·lacions de tractament i gestió de residus arreu de Catalunya i, totes elles, porten a l'abocador de Can Mata "tots aquells residus que les plantes no poden valoritzar". Al mateix temps, deixa clar que "no podem oblidar que som una empresa privada i, en el moment que es deixen de guanyar diners, no surt a compte tenir oberta l'empresa". Tot i això, ha recordat que l'empresa no deixaria d'operar immediatament, ja que el contracte fixa que en el moment que es clausura totalment el dipòsit "encara estarem trenta anys cuidant les instal·lacions, assegurant-ne el manteniment i extraient lixiviats", AnoiaDiari.

L'abocador de Can Mata va començar a funcionar clandestinament a principis dels anys 70 i a l'octubre de 1985 l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola el va legalitzar i li va concedir la llicència d'activitats classificades per a residus sòlids urbans. L'empresa Cespa –filial de Ferrovial- és l'encarregada de gestionar l'equipament i l'ampliació que es vol demanar seria d'unes 20 hectàrees, de les quals 14,5 serien estrictament per al dipòsit controlat i unes 5 per a zones auxiliars, com ara els vials d'accés.

Un abocador polèmic

Els municipis veïns Collbató, Esparreguera i Masquefa han reclamat en diverses ocasions un calendari per tancar l'abocador i l'Ecoparc4 de can Mata. Aquests ajuntaments lamentaven que la situació de l'abocador s'havia agreujat amb la construcció i posada en marxa de l'Ecoparc 4, que precisament “tenia com a objectiu reduir l'impacte ambiental envers els olors dels residus biodegradables aportats a l'abocador de Can Mata”. També es queixaven pels possibles efectes sobre la salut i exigeixen compensacions econòmiques “per tal de fer front als greuges i afectació del medi ambient”.

El consistori s'ha emmirallat en la consulta que va fer l'Ajuntament de Santpedor el novembre del 2019 sobre les vaquetes.

L'alcalde, Gerard Parcerisas, explica que tant ERC com Junts, que són socis de govern, ja portaven al programa electoral aquest punt i, per tant, "estem fent allò que vam dir que faríem". "Qualsevol ampliació del dipòsit o aspecte que fos transcendental en el si del municipi vam decidir que passaria per consulta o votació", aclareix.

La votació s'ha organitzat en el marc de la Llei 10/2014 sobre Consultes Populars no referendàries i, malgrat que la normativa no permet que sigui vinculant, el batlle deixa clar que respectaran els resultats: "La força que li volem donar és que sigui 100% vinculant". El consistori s'ha emmirallat en la consulta que va fer l'Ajuntament de Santpedor el novembre del 2019 sobre les vaquetes.