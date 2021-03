8-M

El SEPC i la CAF de la UAB asseguren que la Vaga Feminista té un seguiment del 98%

El SEPC i la CAF de la UAB han informat al migdia que la vaga a la Universitat té un seguiment del 98% a l'Autònoma. Des de les 6h les dones del mviment estudiantil s'han organitzat per fer possoble la jornada de vaga. Cap al migdia, els accesos a la Universitat i a les diferents es troben bloquejats.

Les estudiants denunciem que:

-La mercantilització de l’educació que comporta, entre d’altres,

l’elitització del sistema universitari, posa a les estudiants de classe

treballadora en condicions límit per tal de poder accedir i mantenir-se

a la universitat.

-A conseqüència d’això, som les dones que acceptem feines precàries i en

molts casos feminitzades per a poder assumir els costos de la

universitat.

-Aquesta situació s’ha vist accentuada per la pandèmia, entenent que en

molts casos, les estudiants som també, les que hem hagut d’assumir les

tasques reproductives de les nostres llars, precaritzant doncs, encara

més les nostres condicions de vida.

Per altra banda exigim:

-Una educació feminista: és a dir, una educació lliure d’agressions

masclistes; fora del mercat i lluny d’interessos del capital; on hi

siguem presents i que posi la vida al centre.

-Perspectiva feminista en els plans docents.

-Protocols efectius a les universitats i que es treballi també la tasca

de sensibilització i prevenció d’agressions masclistes.