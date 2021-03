Transparència

El Grup Ecologista Les Agulles – Ecologistes en Acció alerta dels reiterats incompliments de l’Ajuntament de Gavà en relació a la Llei de transparència

El Grup Ecologista Les Agulles – Ecologistes en Acció han alertat dels reiterats incompliments de l’Ajuntament de Gavà en relació a la Llei de transparència i bon govern i la Llei d’accés a la informació ambiental, que ja van portar a una resolució condemnatòria de l’òrgan autonòmic de garantia de transparència pública.

En concret, l’entitat ecologista va demanar l’expedient administratiu de l’aprovació del Pla Parcial urbanístic, per tal d’estudiar tot el seu contingut i comprovar si es va tramitar correctament. La petició es va registrar l’11 de desembre. D’acord amb les dues lleis referenciades (la 19/2013 de Transparència i Bon Govern, i la 27/2006, d’Accés a la Informació i la justícia en matèria de medi ambient), els òrgans públics han de lliurar les informacions sol·licitades en un termini màxim de 30 dies, que es poden allargar a 60 per raons de volum o complexitat de la petició. Així, tot i que el Govern va contestar la petició dient que en 45 dies facilitaria les dades, han passat més de 3 mesos sense que aquesta informació s’hagi lliurat. Per tant, ens trobem davant d’un clar i indiscutible incompliment d’una llei essencial per a garantir la transparència i el bon funcionament democràtic.

Es dona el cas que l’any 2020 el mateix Ajuntament va ser amonestat pel GAIP (Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública) per un cas idèntic, també en referència al Pla de Ponent, en aquest cas, al Pla de Seguiment ambiental de les obres que va ser demanat també pels Ecologistes i que no va rebre resposta del Govern local, La resolució 345/20201 estima íntegrament la petició de Les Agulles i obliga a l’Ajuntament a lliurar immediatament les dades retingudes, amb l’advertiment que podria ser sancionat econòmicament per la Generalitat per incomplir les seves obligacions legals. En aquesta ocasió, com és natural, també s’ha formulat l’escrit de reclamació al GAIP que d’entrada ja l’ha admès a tràmit.

Per als reclamants, resulta escandalós que un govern local que s’enorgulleix de ser suposadament paladí de la transparència oculti dades d’un projecte tant rellevant i sensible socialment com el Pla de Ponent, que és el major sector d’habitatge sobre un entorn natural i agrícola de Catalunya.

És interessant comprovar com el portal de transparència de l’Ajuntament no només no conté informació urbanística com aquesta, sinó que fins i tot conté mal referenciada la llei 19/2014 de 9 de desembre.

Per tot plegat, els ecologistes es pregunten si és que el Govern municipal te alguna cosa a amagar o be senzillament aplica el filibusterisme administratiu posant tots els pals possibles a les rodes per que les entitats socials duguin a terme les seves activitats, quan van contra la voluntat política del partit al poder. I ho fa, fins i tot, cometent serioses il·legalitats.