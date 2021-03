En defensa del territori

EL GOB demana que no s'accedeixi als illots

El Grupo Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa informa que els illots de les Balears tenen una importància biològica extraordinària. A molts d'ells s'hi han desenvolupat tàxons endèmics de fauna, que no es troben enlloc més del món, com per exemple les diverses subespècies de sargantana balear (Podarcis lilfordi) i de sargantana de les Pitiüses (Podarcis pityusensis) que viuen a les nostres illes. A més a més, algunes espècies d'aus marines o litorals, la majoria escasses i amenaçades, utilitzen els illots com a lloc per a descansar i reproduir-se.

La primavera de 2020, com a conseqüència del confinament dur i les limitacions, entre tantes, per a les activitats nàutiques, poguérem constatar com en alguns illots s'aconseguien reproduir exitosament espècies que, en anys normals, no ho poden fer per mor de les molèsties causades per les persones que hi desembarquen. Es va fer evident que els illots poden jugar un paper important per a la recuperació i conservació d'algunes espècies que necessiten sentir-se segures en el moment de la reproducció.

L'entitat, amb la col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, impulsà la primavera passada un dispositiu de vigilància i informació amb voluntariat a l'entorn de l'illot de na Guardis, on durant el confinament es va instal·lar una important colònia de gavina roja (Ichthyaetus audouinii). Així, durant 27 jornades, es va intervenir en 91 ocasions evitant el desembarc de 195 persones i facilitant així que la colònia pogués aconseguir l'èxit en la reproducció. En la majoria dels casos es va tractar de navegants amb paddel-surf o caiac, que foren receptius a la informació dels voluntaris i desistiren de desembarcar.

Aquesta primavera, tot i les mesures que limiten les relacions socials, sembla que l'activitat nàutica en torn als illots serà l'habitual d'anys "normals". Per això, malauradament, es pot preveure que seran nombroses les molèsties involuntàries que poden causar el fracàs en la reproducció de les aus. I ja hem vist que si volem que algunes espècies puguin criar als illots, les hem de deixar tranquil·les.

Per això, en aquest moment de l'any en que s'intensifiquen les activitats nàutiques coincidint amb l'inici de la reproducció de moltes espècies d'aus, fa una petició a la ciutadania i especialment als practicants d'esports nàutics (navegants amb paddel-surf, caiac, etc) i també als que realitzen altres activitats (pescar, recollir sal, etc) per tal que no accedeixin als illots.

L'entitat ja ha manifestat en diverses ocasions a la Conselleria de Medi Ambient i Territori la necessitat de regular legalment l'accés als illots durant els moments de l'any més delicats, i dotar-los d'un dispositiu de vigilància i informació per protegir la seva biodiversitat davant les molèsties involuntàries causades pel desembarc de persones (a vegades fins i tot acompanyades de cans), però fins que això no es dugui a terme apel·lam a la responsabilitat ciutadana per què s'abstengui d'accedir als illots.