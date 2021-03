discriminació lingüística

Decidim reclama una llei d'igualtat lingüística per a evitar més casos com el viscut per l'alcalde de Bellreguard amb el Síndic de Greuges

La Plataforma pel Dret a Decidir ha manifestat el suport a l'Alcalde de Bellreguard i a totes les persones que usen el valencià i amb aquelles que consideren que el valencià és una riquesa a mantindre i promoure. L'entitat apunta que l'Alcalde es va dirigir al ciutadà en valencià que és la llengua en què el ciutadà s'ha dirigit en els tres escrits presentats. Tot així, el Síndic de Greuges insisteix que l'Alcalde s'adrece a ell en castellà perquè afirma que el ciutadà al Síndic se li ha dirigit en castellà però després fa cites literals del ciutadà en valencià. Arribats a aquest punt, la plataforma es pregunta si "El Síndic té dret a obligar a canviar la preferència que ha manifestat el ciutadà en dirigir-se a l'Ajuntament? O si, el Síndic de Greuges li fa un greuge a la llengua?" Per aquest motiu, Decidim reclama una llei d'igualtat lingüística per a evitar més casos com el viscut per l'alcalde de Bellreguard amb el Síndic de Greuges.

Per a la Plataforma, "la nostra llengua és una llengua parlada per una minoria lingüística dins de l'estat i l'Estat espanyol reconegué en la Constitució, en 1978, fa més de 50 anys, que la resta de llengües diferents de la castellana són una riquesa que ha de ser objecte d'especial respecte i protecció i a més, en 1992, fa quasi 30 anys, va signar la carta europea de llengües regionals o minoritàries. Malgrat això, observem que cada vegada que hi ha una interpretació de l'ús de les llengües cooficials que incorpora el nostre Estatut, es produeix una restricció a la llengua pròpia i per tant, una limitació dels drets d'ús del valencià".