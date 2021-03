Cofrents un perill en augment... Cofrents una operació especulativa a gran escala?

És una evidència que la Central Nuclear de Cofrents està suposant cada dia que passa, un perill en augment, en estar tecnològicament obsoleta i amb molt de desgast. Per altra banda, tal com apuntava el sis de març en la premsa un articulista J.C., Cofrents pot representar (en cas de no tancar el seu funcionament) un nou Castor?.

El calendari va en contra nostra, el 19 març es decideix el futur de la Central Nuclear de Cofrents, les Valencianes i Valencians tenim a favor nostre, la resolució de la Generalitat Valenciana en contra de la renovació de la seua explotació, també la majoria de la ciutadania en contra d'aquesta energia.

Cal ressaltar les pressions de l'empresa monopolista d'Iberdrola i la indecisió fins al moment del Govern de Madrid PSOE-Podemos.

Quan tractem de la nostra seguretat i la nostra salut, la nostra comunitat, el nostre País, hauria de tindre més competències i no dependre tant del govern central. Les aigües del riu Xúquer, que refreden els col·lectors de la central nuclear, subministren aigües per al consum de centenars de milers de persones, en el seu recorregut fins a arribar a Cullera, així com l'abastiment de les seues aigües a València i l'àrea metropolitana...., així com el nostre entramat agrícola, ramader i alimentari en una gran part de comarques del nostre territori.

La Central nuclear de Cofrents, està més que amortitzada, fins ara hi ha hagut diversos incidents, encara que per sort no han estat de màxima gravetat i que han estat motiu de denúncies, està posant en risc la nostra seguretat, són trenta-set anys funcionant. La CN de Cofrents és perfectament prescindible, ja que ara mateix hi ha suficient energia alternativa a la nuclear per a suplir el "buit" que deixarà el tancament.

Ajornar deu anys més el funcionament de la central, significarà que fins al voltant del 2040 no es podrà desmantellar plenament i es deurà habilitar nous depòsits per emmagatzemar residus radioactius. Immediatament sorgeixen certeses i a la vegada dubtes argumentats per l'experiència, qui assumiria les despeses del desmantellament, emmagatzematge, dels residus durant desenes de centenars d'anys ......? , en cas que s'aprovara la renovació del permís, si l'empresa al·legara més avant, la falta de viabilitat per l'alt cost de renovació d'alguns elements, quines seran les decisions de futurs governs?, estaríem en altre Castor?, amb indemnitzacions milionàries amb els nostres diners.... , és possible que la quartada perfecta per a Iberdrola, fora la decisió del CSN? , En cas d'accident de qualsevol nivell, qui es farà responsable, dels efectes per a la vida, per a la salut, per al territori ....? , Que passaria amb la nostra agricultura, ramaderia.... de consum propi i per a l'exportació?, aquests efectes són irreversibles i catastròfics durant centenars d'anys, les asseguradores cobreixen quantitats insuficients en cas d'accidents, les empreses explotadores no tenen prou solvència .., qui es farà càrrec..., l'estat?, la Generalitat?, sabem que no, no hi ha diners suficients per a cobrir una catàstrofe d'aquesta envergadura i menys per a les vides, el patiment .... Els costos tants humans com materials, els patiríem els de sempre, el poble pla.

Aquesta central nuclear té una tecnologia semblant a la Fukushima- Japó 2011, (accidentada amb menys anys de funcionament que Cofrents) que tantes víctimes va ocasionar, diversos milers de morts directes i indirectes, desplaçaments forçosos , malalties futures ...., Però amb la peculiaritat que la de Cofrents, no està en la vora de la mar, per la qual cosa quedaria una gran extensió de km a la rodona contaminat, inclús altres comunitats autònomes, ja no se'ns pot acusar d'alarmistes ......., en la història d'aquesta energia, hi ha hagut més accidents, sense oblidar també el de Txernòbil.

És necessari reconéixer la tasca històrica que han fet els col·lectius i les persones que han denunciat i defensat, des de la seua posada en marxa, la necessitat del seu tancament, trenta-set anys més tard, veiem com encara se'ns qüestiona la nostra pròpia seguretat i la nostra salut.. La nostra indignació ha d'arribar fins a Madrid, el govern Central és l'únic responsable en aquests moments i de cara el futur. El nostre suport al govern de la Generalitat ha de ser unànime, per la seua decisió de la necessitat de tancar Cofrents, en cas contrari es posa en risc les nostres vides, el futur dels nostres fills, la nostra salut, el nostre territori ..., no podem consentir estar supeditats als interessos d'una empresa especuladora com Iberdrola, d'un bé que hauria de ser públic.

Per una energia neta necessària per a les nostres vides.

Jesús March.. València 10 març 2021