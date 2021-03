Català

Campanya per reivindicar l'ús social de la llengua a tots els àmbits i el dret de les persones a viure en la llengua pròpia del territori

Campanya per reivindicar l'ús social de la llengua a tots els àmbits i el dret de les persones a viure en la llengua pròpia del territori

La plataforma d’entitats Enllaçats per la Llengua ha presentat aquest dijous el manifest 2021. Amb aquest manifes es denuncia que les constitucions espanyola, francesa i italiana instauren el principi de desigualtat legal entre ciutadans en matèria lingüística, en no preveure per a la llengua catalana un estatut equivalent al que atorguen al de l’espanyol, el francès i l’italià, en cada cas.

Davant això proclama “el dret col·lectiu de les comunitats catalanoparlants a existir de manera incondicionada, i el dret de les persones que les integren a viure en català de manera lliure i plena.”

Les entitats que impulsen el manifest fa una crida al conjunt de la territoris on estan implantades a fer passes fermes en el camí de la normalització plena de la llengua catalana en tots els àmbits, i a fer feina de manera conjunta entre tots els territoris de parla catalana.

La plataforma està formada per entitats d’arreu del domini lingüístic, entre les quals hi ha Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, FOLC, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural de l’Alguer, i els sindicats USTEC-STES, STEPV-IV i STEI Intersindical.