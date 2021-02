Memòria històrica

Mallorca commemora el 500è aniversari de la revolta de les Germanies

Els actes s'allargaran tot l'any, però aquest diumenge coincideix amb l'inici de la revolta i per aquest motiu es concentren la majoria d'esdeveniments, un dels importants serà la lectura simultània del manifest a la majoria de municipis de l'illa cap les 12h. Un manifest que acaba amb el crit "Pac qui deu! Mori el mal Govern!"

Aquest diumenge farà 500 anys de l'inici d’un dels episodis més rellevants en la història de Mallorca, l'aixecament de la Germania, i que va acabar el 7 de març del 1523.

Per aquest motiu, la societat civil i les institucions públiques s'han unit per commemorar i dignificar la darrera revolta i revolució del poble mallorquí. Ara bé, tot i el desig de dignificar els vint-i-cinc mesos que durà l'alçament agermanat a Mallorca, també es pretén retre homenatge a le diferents lluites que han esdevingut des d'aleshores, per aconseguir una justícia social que fou nord i lema dels agermanants mallorquins.

D'aquesta manera, la Comissió 500 anys de Germanies (500 anys de Lluites Compartides) que aglutina l'OBC, l'ASM i les fundacions Darder i Mascaró amb col·labotació de l'Ajuntament de Palma, el Departament de Cultura, Patrimoni i Política lingüística del Consell de Mallorca i TIC Mallorca desevoluparan tot un seguit d'actes durant tot aquest any, entre ells les Jornades: "La Germania a Mallorca i la seva Transcendència"

Lectura del manifest a la majoria de municipis de l'Illa

En record de l'inici de les revoltes de les Germanies el 7 de febrer de 1521, el diumenge 7 de febrer de 2021, a les 12 h, es farà lectura del Manifest aprovat per la Comissió del 500è Aniversari a diferents municipis de l'illa de Mallorca.

A Felanitx: Retransmissió des de la Casa de Cultura; Llucmajor: Retransmissió en diferit via Facebook de l'Ajuntament i a Palma es farà un acte virtual a través del canal de Youtubede Cort a les 10.30h amb la participació de l'Alcalde, Jose Hila, el regidor d'Educació, Llorenç Carrió i la membre de la Comissió, Maria Margalida Perelló.

Jornades: La Germania a Mallorca i la seva Transcendència

Conscients de la transcendència de la Germania i de les seves conseqüències en la història de Mallorca, el Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, proposa dur a terme una trobada acadèmica, amb estructura de jornades, en què els més reputats especialistes tractin detalladament els aspectes abans enunciats.

El gruix de les ponències correspondrà al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, tot i que també s’encarregarà la presentació de ponències a experts externs amb aportacions de vàlua reconeguda, tant d’altres universitats (sobretot de l’àmbit de la corona d’Aragó) com de fora del món universitari.

Així mateix, en diferents àmbits es permetrà la presentació de comunicacions, fonamentalment referides a estudis de cas o locals (com, per exemple, els esdeveniments i les conseqüències de la Germania en diverses poblacions illenques). La qualitat d’aquestes comunicacions serà supervisada per un consell científic, integrat per especialistes i nomenat expressament.

Les jornades tindran lloc a l'Edifici Sa Riera. Sala d’actes. Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2. (Accés amb totes les mesures de prevenció de la Covid-19.), el 7 i 8 d'octubre.