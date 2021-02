14-F

La CUP proposa que l’antiracisme sigui un valor transversal en totes les polítiques que es promulguin des de les institucions

La CUP ha organitzat una conversa amb diverses persones migrades d’Alcarràs on han exposat les problemàtiques per regularitzar la seva situació a l’Estat espanyol o per l’estigmatització que pateixen pel fet de ser negres.

Per trencar aquest estigma, discriminació i el racisme social i institucional, la CUP proposa incidir en una cultura antiracista, polítiques antiracistes en l’educació desprivatitzant escoles i apostar per una escola pública i de qualitat que diversifiqui l’alumnat i acabi amb la segregació o acabar amb el racisme a les institucions acabant amb la llei d’estrangeria que discrimina i dificulta l’accés als drets de les persones migrants.