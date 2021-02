lluita institucional

La CUP proposa mesures concretes per començar a donar resposta a les demandes dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament

Aquest matí ha tingut lloc un Consell Plenari extraordinari on la CUP ha votat, “per coherència” a favor de la desestimació de les reclamacions que els treballadors i treballadores de l'Ajuntament havien presentat als pressupostos del 2021. La consellera Eva Miguel ha explicat que “la CUP vam donar el nostre vot afirmatiu a aquests pressupostos, i el mantenim”.

No obstant això, les cupaires han explicat que han parlat amb els representants dels treballadors i el director de recursos humans i, arran d’aquestes converses “ens ha quedat clar que calen mesures concretes que comencin a donar resposta a les demandes de la plantilla”. En aquest sentit, la regidora Miguel ha demanat al conseller Fortuny el comprimís de presentar “immediatament” una alternativa del Pla de Racionalització; l’aprovació, a mes vista, de les bases d’estabilització generals; i l’elaboració, a mes vista també, d’una calendarització dels processos selectius que es donaran al llarg d’aquest any per donar sortida a l’oferta pública de 2017 i 2018. Les cupaires celebren que en al mateix Ple el conseller Fortuny hagi entomat complir amb aquests compromisos

Per últim, les anticapitalistes han explicat que són plenament conscients de l’alt grau de frustració que acumulen les treballadores de la casa, ja que porten anys arrossegant aquesta situació. Segons Miguel “l’enquistament del desgavell que ha suposat la gestió de la plantilla és el producte d’anys de despropòsits alimentats pel govern del PSC: els greuges comparatius de pagaments dins i entre categories, la inexistència d’una valoració de llocs de treball i una revisió de l’actual relació de llocs de treball” i recorden que l’actual no existiria si no hagués estat per la insistència de la CUP durant el mandat anterior. La formació considera necessari fer un exercici de transparència exquisit, “sense vendre fum que alimenti la frustració”, sense fer promeses que generin falses expectatives, fent de la negociació col·lectiva una màxima i l’eina imprescindible per arribar a una solució consensuada i amb garanties.