La CUP-GUAYEM proposa eixos claus per a la millora de la qualitat de vida de la població

Ha estat en una roda de premsa aquest matí a Torredembarra amb Laia Estrada, cap de llista per la circumscripció de Tarragona, Vidal Aragonés, diputat de la CUP al Parlament i en Toni Sacristan, de l’Assemblea Local de la CUP a Torredembarra

La candidatura vol construir la independència nacional conquerint drets en el dia a dia, amb propostes que facin millorar les condicions de vida de les classes populars, “però tenim molt clar que les transformacions que necessitem no es donaran en el marc de l’Estat espanyol”. Vidal Aragonés ha explicat la proposta laboral de la CUP-G, que pretén la derogació immediata de les contrareformes laborals del 2010 i 2012, així com la reducció de jornada per repartir la feina i la llei d’estabilització de les treballadores públiques. Les cupaires posen sobre la taula implementar una Renda Bàsica Universal, per garantir els mínims per la subsistència i per arribar a final de mes, “situació de crisi és alarmant, i com sempre els perfils més afectats són les persones joves, les persones migrades i les famílies treballadores”, així com el control públic dels serveis públics com a mesura d’estalvi i de qualitat pels serveis públics.

Laia Estrada ha explicat la proposta de la CUP-G per ampliar el parc d'habitatge públic amb els pisos buits de bancs i fons voltors, segons la cupaire “cal una intervenció del govern clara i contundent, que faci efectiu el dret a l’habitatge” i això seria possible “controlant els preus, evitant que hi hagi pisos buits mentre hi hagi gent sense casa, i assegurant que la inversió pública no passi a ser objecte d’especulació”. És a dir, unes polítiques que garanteixin un sostre per tothom. A més, Estrada explica que “la nostra és una proposta independentista per un simple exercici d’alliberament nacional, perquè no ens deixen viure plenament com a poble però també perquè dins de l’Estat espanyol no n’hi ha la possibilitat de desenvolupar polítiques socials que transformen la vida de les classes treballadores”.

Per últim, Toni Sacristan, aposta per la defensa de la vida de la gent davant l’actual crisi sanitària i econòmica. El torrenc ha presentat propostes en clau local per afrontar aquesta situació, des de l’ajornament del pagament del deute o repudi, la rebaixa immediata dels sous de tots els càrrecs electes del consistori de Torredembarra, recuperar la gestió pública dels serveis essencials o ajudes econòmiques immediates per les persones, col·lectius i sectors més perjudicats per la COVID-19, entre d’altres.