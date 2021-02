14-F

La CUP és l'únic partit que assumeix totes les mesures lingüístiques proposades per la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua considera que els poders públics tenen lai que garanteixin el respecte pels drets dels seus parlants. Per aquest motiu,l’ONG del català va demanar als partits polítics queque assumeixin una trentena de mesures per a la defensa i la promoció de la llengua catalana . Els resultats sobre l’acceptació o el rebuig dels partits a cada una de les mesures es poden consultar al web lallenguanoestoca.cat de la Plataforma per la Llengua, mentre que els altres cinc partits han accedit a pronunciar-s’hi., concretament unA l’hora d’establir aquests percentatges, no solament s’han tingut en compte criteris quantitatius sinó també criteris qualitatius que tenen a veure amb el grau de dificultat que comporta l’aplicació de cada una de les propostes.Així, les cinc candidatures s’han compromès a aplicarque requereixen canvis profunds, sigui perquè afecten una diversitat d'actors socials amb interessos contraposats o perquè cal aplicar-les en condicions en què la situació sociopolítica o econòmica és adversa. Per exemple,A més,ha estat l’únic partitelde mesures per reimpulsar el sector audiovisual en català que ha elaborat la Plataforma per la Llengua.a l’hora d’aplicar el règim lingüístic a tots els centres educatius, tot i que ERC es mostra reticent a incorporar un règim sancionador que vetlli pel compliment legal en matèria de llengua a les escolesTambé hi ha mesures que impliquen elo que passen per l’aplicació d’una legislació existent que ara mateix no s'està fent efectiva. Per exemple,, una proposta que no ha estat acceptada, en la seva totalitat, ni pel PDeCAT ni pels Comuns. També en aquesta categoria, tots els partits tret d’En Comú Podem s’han compromès a fer efectiva la Declaració de Palma del 2017, a discriminar positivament el català i l’occità en els ajuts i les subvencions culturals, a garantir que els serveis de primera acollida siguin realment en català i a elaborar unperquè els futurs juristes puguin exercir la professió en la llengua pròpia del país.Alguns dels compromisos plantejats per la Plataforma per la Llengua impliquen la. En aquest apartat de mesures, totes les formacions excepte Junts han acceptat crear una. A més, totes es comprometen a afegir un rque garanteixi que tots els estudis es puguin cursar en català de manera completa a totes les universitats del país. Per contra, només la CUP ha acceptat d’esmenar laper assegurar que almenysa tots els centres educatius, tant a primària com a secundària. En aquest cas, ERC ha indicat que està estudiant aquesta possibilitat.A banda d’aquestes mesures, que, la Plataforma per la Llengua també demanaper modificar les lleis, decrets i altres normes de rang estatal que discriminen el català i els seus parlants. En Comú Podem ha estat l’única formació que no ha assumit cap dels compromisos d’aquesta categoria, malgrat que Unides Podem formi part del govern espanyol. Pel que fa a les peticions a l’Estat, els comuns sí que s’han compromès a promoure que el català sigui llengua oficial de l’Estat espanyol i de la Unió Europea per equiparar els drets lingüístics dels catalanoparlants i els dels castellanoparlants. Aquest compromís també és compartit amb Junts, ERC la CUP i el PDeCAT.Aquesta iniciativa de la Plataforma per la Llengua s’emmarca en la, que es va engegar a propòsit de les eleccions dutes a terme arreu del domini lingüístic l’any 2019. El fet que les formacions es posicionin i assumeixin compromisos sobre mesures concretes permet que els electors puguin decidir el seu vot tenint en compte criteris lingüístics i, alhora, facilita la fiscalització de la seva posterior acció parlamentària i de govern. Cada partit s’ha pogut comprometre a allò que ha cregut convenient i ha vist possible.