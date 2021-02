14-F

La CUP demana acabar amb el negoci de les residències de gent gran

Avui la CUP, en una roda de premsa davant de la residència de gent gran l'Onada Golden Beach de la Ràpita, ha denunciat el model de privatització dels serveis residencials de gent gran. Júlia Urgell, cap de llista ebrenca, ha explicat que el fet que les residències de gent gran a Catalunya i a l'Estat, hagin estat un dels grans focus de la pandèmia no ha estat casualitat, i que això "es deu a la precarització del servei i de les condicions de treball de les persones que hi treballen" i a més a més, és conseqüència directa "d'entendre la cura de la gent gran com un negoci i no com un servei a les persones" Urgell ha recordat que les quasi 4.500 persones mortes en centres de gent gran suposen un 25% dels morts totals durant el que portem de pandèmia a Catalunya. "Una dada vergonyosa que demostra que el model de gestió no funciona, però que cap partit excepte la CUP qüestiona" ha lamentat l'ebrenca. D'altra banda, la cap de llista ebrenca, ha explicat que no és casualitat que avui l'organització fes la roda de premsa a les portes d'un centre del grup l'Onada i ha denunciat el tracte de favoritisme que ha rebut l'empresa per part del Govern Català, i en especial per part d'ERC. "LOnada ha crescut al mateix ritme que els vots d'ERC" ha assenyat.

L’organització intueix cert favoritisme per la part del Govern de la Generalitat. Un exemple d'això, ha explicat Urgell, és que "algunes de les residències intervingudes per la Generalitat durant la pandèmia per mala gestió han passat a mans de l'Onada, com la Premià de Mar." A la roda de premsa, també ha participat Laia Estrada, cap de llista per Tarragona, que ha defensat un canvi de model i ha remarcat que l'objectiu de l'organització política és "la defensa dels serveis públics que, com es demostra crisi rere crisi, emergència rere emergència, han de ser de titularitat, provisió i gestió públiques i comunitàries".

En aquest sentit, la Tarragonina, ha insistit en el fet que la situació requereix que les residències privades han de passar, sense cap compensació, a ser part d'una xarxa de residències públiques i d'accés universal. “Aquesta és la única manera de poder fiscalitzar correctament la qualitat del servei i garantir unes condicions laborals dignes per les treballadores dels centres” ha assegurat la cap de llista.

Finalment, Estrada ha explicat que l'organització continuarà lluitant al Parlament com ha fet fins ara perquè no es faci negoci amb l'educació, la salut i els serveis socials "que han de garantir unes condicions socials dignes per al conjunt de la població”.