14-F

La CUP considera que l’actual conjuntura és una oportunitat per reconvertir el sector del turisme

La CUP ha emplaçat des de l’Estartit a consensuar una estratègia que plantegi una alternativa al monocultiu del turisme. En aquest sentit el cap de llista, Dani Cornellà, de la formació ha afirmat que “la crisi de la Covid ha demostrat que cal revertir la dependència exclusiva del turisme i cal fer un pla de xoc per fer front a la greu situació que viu el sector i que afecta principalment a treballadors i treballadores”.



En aquest sentit l’actual diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha posat sobre la taula com el model de turisme internacional dels darrers quaranta anys és nociu pel territori i per les condicions laborals dels treballadors; “hem vist com a dia d’avui els municipis amb la renda per càpita més baixa són municipis on la dependència del turisme és altíssima, com hem vist al litoral de comarques gironines”. Sànchez ha fet esment al municipi de Lloret de Mar que fins a l’arribada de la pandèmia era la cinquena localitat de turisme de sol i platja de l’Estat. “Hi ha una relació inversament proporcional entre el nombre de pernoctacions i la renda per càpita dels veïns de localitats com Lloret de Mar, on molts dels seus veïns i veïnes avui viuen al llindar de la pobresa”. La CUP aposta per donar una resposta a la crisi del turisme que “permeti mirar al futur amb esperança”.



La formació cupaire aposta per una estratègia de decreixement turístic i considera que l’actual conjuntura és una oportunitat per reconvertir el sector (treballadors i equipaments) vers una economia local productiva al servei de les persones. “El turisme no tornarà a ser -si més no, en els propers anys- el que era” ha recalcat Cornellà, que ha proposat un pla de treball per reubicar a totes les treballadores del sector i dels sectors dependents; un pla per transformar els centenars d’allotjaments turístics buits a l’ús habitacional prioritzant el lloguer social i un pla per revertir els efectes de l’explotació turística en el medi ambient. En aquest sentit han recordat que gràcies a una esmena de la CUP es va aprovar en la Llei del Litoral la creació del Consorci del Litoral, una eina reclamada per la plataforma SOS Costa Brava des del seu naixement amb l’objectiu de protegir el litoral català.



Finalment els anticapitalistes han proposat que la recaptació de la taxa turística retorni als municipis per pal·liar les externalitats socials i mediambientals negatives.