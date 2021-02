14-F

La CUP aposta per un model sanitari públic davant la incapacitat de resposta a la pandèmia del model público-privat

La CUP, des del Cap de Cappont de Lleida, recorda que avui fa 6 anys que en aquest mateix indret la Marea Blanca de Ponent i Pirineus convocava la tercera manifestació contra el projecte de consorci sanitari. Va ser la última i definitiva: mesos després el Govern es va veure obligat a retirar el projecte.

Tot i això, denuncien que el model sanitari segueix igual: opacitat en la gestió i participació, condicions laborals o derivacions a les clíniques privades que han proliferat al territori, en són alguns exemples. I arran de la COVID el model público-privat s’ha demostrat esgotat i incapaç de respondre de forma efectiva i eficient a les necessitats de la gent.

Els anticapitalistes denuncien que en la gestió a la pandèmia, des de la Generalitat, va contractar laboratoris privats per fer tests PCR i que es van derivar pacients les clíniques Perpetu Socors i Montserrat a 5.000€ per pacient derivat que només fins a l’estiu, va costar més de 300.000€ públics.

També lamenten la resposta insuficient al brot del Segrià. Des del primer brot, el rastreig no es va activar fins tres setmanes després, el reforç del personal de Vigilància Epidemiològica no va arribar fins dos mesos després, no es van fer PCR a contactes dels positius fins 9 setmanes després. També van trobar a faltar mesures socials que acompanyessin les restriccions, com ara el redard en els recursos habitacionals pels temporers per facilitar-ne l'aïllament.

En aquesta acció, que ha estat coordinada en diversos punts de Catalunya com Manresa i Girona, l’esquerra independentista proposa realitzar una avaluació d’experts sobre les polítiques de salut i socials en resposta a l’epidèmia, per tal d’enfortir la salut pública catalana i aprendre dels errors i mancances evidenciades durant la pandèmia i enfortir la capacitat de preparació i resposta a emergències en salut pública mitjançant la dotació temporal d’una major capacitat gestora a responsables de salut pública del govern, per tal que puguin tirar endavant intervencions urgents basades en l’evidència científica disponible al moment, amb transparència i respectant sempre els criteris d’equitat social i de salut.