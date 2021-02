repressió sindical

La CGT exigeix la dimissió d’Eloi Badia i Francesc Jiménez per repressió sindical i passivitat en un cas d’assetjament per raó de sexe i laboral

“Em va preguntar si sabia fer un francès, que li ensenyés les calces”, havia de conviure amb frases com “para pegarte un polvo, normal que haya cola”, “tócame, tócame que no te estoy diciendo que me folles”. Després d’una visita al ginecòleg “Oye, pues la próxima vez que necesiten meterte algo por allí adentro, que me avisen”. Tot això vaig haver de soportar i quan em vaig atrevir a plantar cara va començar amb l’assetjament laboral, posant fins i tot en risc la meva salut. L’altra dona assetjada va haver de negar-se explícitament a tenir cap mena de relació amb ell en dues vegades, quan li va dir un cop més que no volia saber res d’ell, va començar el càstig i l’assetjament laboral, provocant l’aïllament de la resta de companys, enviant-la a segar gespa quan plovia, obligant-les a netejar els lavabos dels homes. A més, entrava al vestuari de dones sense permís.

Les dues companyes van acabar amb ansietat, diverses patologies i baixa mèdica de mesos per culpa de l’assetjador J.P.P., encarregat d’una brigada de Parcs i Jardins i condemnat judicialment per assetjament per raó de sexe i laboral. Feia ús del seu càrrec per establir un entorn de misogínia, domini i terror especialment a les dones.

Les dones agredides van demanar suport a una delegada de la CGT, que va estar acompanyant-les en tot el procés i lluitant contra tots els intents de minimització que es feien des de la gerència de Parcs i Jardins i la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de qui depén Parcs.

El sindcat apunta que "Som davant d’una empresa on els trasllats entre brigades es fan servir com a arma de càstig habitual.

-No es va obrir protocol d’assetjament sexual malgrat en l’informe de la psicòloga tècnica es feia menció explícita a que hi havia elements suficients.

-No es va obrir expedient per infracció molt greu a l’agressor, com recull el conveni. Es va conmutar la infracció rebaixada greu per un curset de formació sobre masclisme.

-Passats uns mesos, l’agressor ha estat ascendit.

-El testimoni en actiu que va declarar a favor de les companyes ha estat traslladat de brigada. Els que van declarar a favor de l’agressor es queden amb les agredides.

-La delegada de la CGT ha estat traslladada, en un acte que qualifiquem com de repressió sindical. El seu destí, una brigada on hauria de fer tasques per les que no està apta segons l’informe de prevenció de riscos laborals"

La CGGT considera aquests comportaments comprensius amb conductes realitzades per persones amb autoritat i càstig pels denunciants ens poden recordar a mètodes del nostre sistema penitenciari o policial. I no aniríem gaire errats atesa la trajectòria profesional del Gerent de Parcs i Jardins a serveis penitenciaris.

Vista l’extrema gravetat de tot això, que Eloi Badia (el regidor de Transició Ecològica responsable de Parcs i Jardins) ignorava les peticions de reunió que es feien des de la secció sindical CGT, la repressió sobre el nostre sindicat i el dur precedent per no ser taxatius amb les agressions, des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya vam fer una entrada per registre oficial al regidor Eloi Badia requerint una reunió. Petició que també vam remetre al seu email personal.

Passades dues setmanes sense resposta, es va establir comunicació directa amb el regidor. Aquest va assegurar no tenir cap notícia de la petició de reunió.

L’endemà, el seu secretari es va posar en contacte amb la delegada de la CGT indicant que no es reuniria amb el nostre sindicat i que, en tot cas, ho faria amb el comitè d’empresa de Parcs i Jardins (que té una composició més amistosa amb l’Ajuntament).

La CGT de Catalunya no tracta els seus casos de repressió sindical amb tercers, no posem sobre la taula informació confidencial per respecte a les agredides, més encara quan l’agressor està afiliat a un altre sindicat.

-Francesc Jiménez Gusi, com a gerent de Parcs i Jardins, és responsable de mitigar els expedients disciplinaris de l’agressor, del trasllat de l’entorn que va testificar a favor de les agredides i de la repressió sindical realitzada sobre la nostra delegada d’Igualtat. EXIGIM la seva dimissió o cessament.

-Eloi Badia Casas, regidor d’emergència climàtica i transició ecològica, President de Parcs i Jardins. Ha intentat des del primer minut sortir de focus i fer abandonament de les seves responsabilitats de supervisió i gestió. Més preocupat per la seva carrera política i de les repercusions que pugués tenir aquest i altres casos sobre la seva persona. Ha rebutjat diferents peticions de reunió al respecte. No és digne del seu càrrec i EXIGIM la seva dimissió o cessament.

La CGT ha manifestat que respondrà a aquests comportaments. També passarem tota la documentació i testimonis al conjunt del moviment feminista per a que es pugui fer entendre que l’assetjament no es pot minimitzar i la repressió sindical de cacics o polítics no es tolerarà mai.