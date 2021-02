Ensenyament

L’STEI demana la reactivació dels acords per a la concertada

L’acord per a la millora de l’ensenyament concertat signat el 2016 encara té punts a desenvolupar, com l’equiparació efectiva o els sexennis

Aquests dies s’ha fet pública la intenció de la Conselleria d’Educació i Universitat de reactivar l’acord marc signat amb l’STEI i CCOO per a la millora de l’ensenyament públic. Des del sector de l’ensenyament concertat celebrem qualsevol passa que es faci en favor de la millora de la qualitat educativa i de les condicions laborals del personal docent. És per això que volem recordar que en el sector de la concertada també ens vàrem quedar a l’espera que es desenvolupessin tots els punts de l’acord de millora de 2016, que reprogramava el de 2008, els dos signats per l’STEI.

El procés d’equiparació va quedar interromput el mes d’abril de 2019, en no voler signar totes les parts presents a la mesa una proposta que havia d’implementar l’equiparació efectiva entre un docent de la pública i un de la concertada sense cap antiguitat, i introduïa el segon i tercer sexennis. També volem recordar que va quedar pendent la demanda d’una actualització dels mòduls de funcionament que reben les centres i del complement autonòmic del personal d’administració i serveis, congelats ambdós des de 2009.