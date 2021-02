Per la republica

L’independentisme omple la plaça Catalunya per demanar un govern independentista del 52%

L’Assemblea s’ha mobilitzat aquest diumenge per demanar un govern de concentració independentista que afronti la urgència social i nacional en què està immers el país. Aquest matí, al voltant de 10.000 persones han omplert la plaçaCatalunya de Barcelona per posar en valor el 52% de vot directe a candidatures independentistes i demanar sentit d’estat a ERC, Junts i CUP-Guanyem.

En el marc d’aquesta concentració, l’Assemblea va publicar un manifest, que ja ha recollit més de 15.000 signatures, i que ha estat llegit avui per deu de les entitats que s’hi han adherit. En aquest document, l’entitat explica que “només un govern de concentració nacional permetrà fer front als continus atacs de l’Estat espanyol a tots els fronts: judicial, polític, financer i de retallada de drets civils i socials”.



La lectura del manifest ha anat seguida del discurs de la presidenta de l’Assemblea. Elisenda Paluzie ha volgut deixar clar que “som majoria política i social, i hem tornat a guanyar, com ja vam guanyar l’1 d’octubre. Aquest moviment té unes bases sòlides i fidels que no fallen mai”. Paluzie ha afegit que el 52% dels vots independentistes ens torna “a legitimar internament i externament”.



La presidenta de l’Assemblea, ha manifestat que “no es tracta només que hi hagi un acord per conformar un govern de les forces independentistes. Això ja ho hem tingut aquests darrers tres anys. Ens cal un govern que es construeixi sobre la base de la confiança i del projecte comú”.



Paluzie ha explicat que “som conscients que les estratègies de les tres candidatures són diferents quant al moment i al mètode per culminar el procés d’independència. Però es comparteix l’objectiu, hem de trobar consensos en el camí i accions que ens permetin avançar”.



“Ens hem de preparar per a un nou exercici real de l’autodeterminació, que implicarà una confrontació des de la desobediència institucional i civil, i que ha d’acabar amb una proclamació d’independència que, aquest cop sí, ens porti a la República catalana”, ha explicat Elisenda Paluzie.



A més, ha demanat un “govern alineat amb el consum sobirà i que desplegui la sobirania fiscal. Un govern que preservi l’ordre públic sense vulnerar drets i que promogui la llengua catalana”. En definitiva, un govern que exerceixi “la seva sobirania per sobre de les institucions del sistema judicial espanyol”.



Elisenda Paluzie ha acabat el seu discurs demanant a les forces independentistes que “no desaprofitin aquests resultats electorals. Els vots de la gent els han tornat a donar una oportunitat per liderar el camí a la llibertat”.



La presidenta de l’Assemblea ha estat acompanyada per les i els representats de les entitats que han llegit el manifest impulsat per l’Assemblea:



MERCÈ ESTEVE, alcaldessa de Begues i vicepresidenta de l’Associació de Municipis per la Independència.

PEP RIBAS, president de la de la CAL, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana.

ISABEL VILCHEZ, de l’ADIC, l’Assemblea de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes

VIRGÍNIA MARTÍNEZ de l’Associació d’Afectats de l’1 d’Octubre.

OLGA AMARGANT, presidenta de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya.

JAMAL MOUNA, ex pres polític i sol·licitant d’asil, del Moviment Popular del Rif a Catalunya.

ALBERT JUANICO, de la patronal Anem per Feina.

FERRAN PIQUÉ de la FNEC, la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya.

MONTSE SÁNCHEZ de Súmate.