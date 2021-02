Per la República

L'ANC emplaça a les tres candidatures independentistes a actuar amb sentit d'Estat

Treballar per la conformació d'un govern de concentració fort

L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat una mobilització el diumenge 28 de febrer a Barcelona sota el lema "Govern independentista, ara! Per la urgència social i nacional". L'entitat vol reivindicar el 52% de vots independentistes aconseguits en aquestes eleccions i exigir un govern d'unitat independentista que faci passes determinades cap a la llibertat de Catalunya".



Aquesta concentració, que tindrà lloc a les 12 h a plaça Catalunya, formarà part d'un cicle d'accions que cercaran empènyer ERC, Junts i la CUP a entendre's per configurar un govern de concentració que, aquest cop sí, avanci cap a la independència.



En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha explicat que "volem fer valdre que l'independentisme creix i ja té el 52 % de vot directe i el 55 % de diputats independentistes al Parlament de Catalunya".



Paluzie ha emplaçat les tres candidatures independentistes "a actuar amb sentit d'Estat, i treballar per la conformació d'un govern independentista fort, i que es construeixi sobre unes noves bases, diferents de les de la legislatura passada". A més, ha interpel·lat els partits polítics independentistes per dir-los que "no podem malbaratar aquest grandíssim resultat electoral". El poble ha complert, ara els toca als electes actuar en justa correspondència".



El vicepresident de l’Assemblea, David Fernàndez, ha fet una síntesi dels principis i accions on hi ha coincidències entre les tres candidatures independentistes, en base al decàleg d’accions institucionals per avançar cap a la independència. “Necessitem un govern que, aquesta vegada, sí que treballi per avançar cap a la independència des de tots els àmbits possibles. No és suficient dir que un partit digui que és independentista, s’ha de demostrar”.



Per acabar, Elisenda Paluzie ha mostrat el suport de l'Assemblea a totes les persones que aquests dies estan sortint al carrer per defensar els drets i llibertats com a resposta a l'empresonament de Pablo Hasél. També s'ha solidaritzat amb la vaga estudiantil convocada pel SEPC.