14-F

Guanyem Badalona recorre davant la JEC la presentació de la Unitat Omega per considerar-ho acte electoral encobert

La JEC, per reiterada jurisprudència, manté la importància de la neutralitat dels poders públics, i en concret, la prohibició d’inauguracions i actes de qualsevol tipus d’obres i serveis públics o projectes, tal i com reflecteix l’article 50.3 de la LOREG.

Guanyem Badalona considera que la presentació de la Unitat Omega és un acte electoral on l’alcalde del PP torna a vendre fum i anunciar mesures buides de contingut per tapar la incompetència del seu govern en minoría i fer campanya electoral.

Com ha manifestat Guanyem en diverses ocasions, la Unitat Omega respon a un model policial caduc, desfasat. Fa anys que les institucions internacionals treballen en el marc de models de seguretat humana, i des de Guanyem Badalona vam començar a modernitzar el model de seguretat de Badalona durant el mandat 2015-2018, amb bons resultats en la pròpia percepció de seguretat de la ciutadania i trucat per la moció de censura instigada pel PP i el PSC.

També apunta que els regidors i regidores no han tingut cap coneixement sobre com s’ha regulat ni regularitzat aquesta formació, no sabem amb quin reglament es regirà ni com es reestructurarà la Guàrdia Urbana. Ara la preocupació és doble: a l’opacitat respecte com s’ha regularitzat aquesta formació i la reestructuració de la Guàrdia Urbana, es suma a la incompetència manifesta els darrers mesos per cobrir 26 noves places, que no han estat possibles, així com per dotar el cos de policia de nous recursos.