en defensa del territori

El Govern Balear vol substituir part del dic empedrat de Portocolom per ciment

Diferents entitats conservacionistes i defensores del patrimoni natural i cultural de Mallorca fan públic el detall del projecte que pretén fer malbé el conjunt més antic i valuós de Portocolom. El Govern, a través de l'empresa pública PortsIB, vol executar de manera imminent el que les entitats trobam una barbaritat intolerable. El projecte que havia de servir per «rehabilitar» part de l'antic dic de la primera línia de sa Duana, vol aixecar l'empedrat original al llarg de desenes de metres, i

substituir-lo per formigó i ferro.

El projecte preveu aixecar l’empedrat i injectar formigó a la base del moll. La secció on s’intervendrà (imatge 1) preveu aixecar l’antic empedrat, de gairebé dos segles d’antiguitat i substituir-lo parcialment per ciment. El projecte de fet vol reduir l’empedrat d’1,30 metres a sols 60 centímetres, els 70 cm restants seran formigó i ferro. La tècnica constructiva a més, desparaixerà i les futures generacions no tendran ocasió ni de coneixer-la.

El dic de Portocolom ha estat danyat recentment per una grua massa pesada dedicada a la retirada d’embarcacions de grans dimensions. A causa d’aquesta activitat una petita part del moll històric ha patit un deteriorament de les estructures i necessita ser restaurat. La sorpresa ha estat comprovar que el Govern no només no vol canviar la grua de lloc, és que preveu dur a terme unes obres agressives, que mai ningú havia demanat, al llarg de casi tot el conjunt molls, rampes, norais i escales empedrades. En lloc d'arreglar els desperfectes i facilitar un lloc per treure barques sense malmetre el patrimoni es treu de la màniga un projecte desastrós. Es tractaria d'una agressió patrimonial sense precedents dins el segle XXI que no consentirem.

El conjunt empedrat és un patrimoni catalogat a nivell municipal i és el més important i ben conservat de Portocolom. La seva construcció es va iniciar fa gairebé dos segles, quan ja hi ha documentada la seva existència. Una part de l’empedrat de fet, prové de les Navetes dels Closos de Can Gaià, el poblat més antic de la zona (1700 aC).

Aquest conjunt espectacular i de gran bellesa és encara avui dia funcional i té multitud d’usos que sempre han estat compatibles amb el lloc. El moll de sa Duana és una construcció vinculada a una forma de vida, cultura i activitat tradicionals del poble de les Illes Balears que mereix ser preservat pel seu enorme valor etnològic. El moll es va iniciar l’any 1828 davant la necessitat d’embarcar vi i aiguardent. Inclou cinc trams aïllats d’escales, dues rampes petites i una tercera rampa de major dimensió.

Un projecte enorme que just preveu 500€ per a control arqueològic. Una de les sorpreses desagradables de l’estudi del projecte, valorat en més de 411.000€, ha estat comprovar que el seguiment arqueològic es vol fer amb la ridícula quantitat de 500€. Les entitats fan una crida a tot el poble per a defensar el seu patrimoni més valuós i estimat i anuncien una mobilització constant fins a fer rectificar al Govern.