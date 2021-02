14-F

El Diari de Girona blanqueja Vox

Avui el Diari de Girona ha fet una cordial entrevista al candidat de Vox per Girona Alberto Tarradas. El periodista Albert Soler (ultimament molt publicitat als mitjans espanyolistes) no ha fet cap pregunta incòmoda a Tarradas, tot el contrari, el qüestionari ha estat molt cortés i sense cap interpel·lació molesta cap al polític ultradretà: cap qüestió sobre Sergio Concepción, regidor de Vox a Salt detingut el passat mes de juny per estafa o Pedro Bayonas,un dels dirigents 'provincials' del partit que ja no és a les llistes per a les eleccions del 14-F.

A les llistes de Vox a la demarcació de Girona sí que hi és l'ex-membre de Ciudadanos (i amic personal d'Albert Boadella) Josep Maria Arpa Pi (és el número 13 de la llista del partit ultradretà). Fa un parell d'anys Arpa va denunciar per amenaces el militant independentista Pere Puig (número 17 de la llista de la CUP a Girona) però la denúnicia no va prosperar. Com tampoc ha prosperat la denúncia del número 17 de la llista de Vox, Sergi Fabrí, a qui ara fa un any algú va cremar el seu cotxe a Salt (les hipòtesis de les investigacions descartaven els motius polítics).