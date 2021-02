Campanya “Les Armes no Eduquen, les Armes Maten”

Desmilitaritzem l'Educació és una campanya en què hi participen més d'un centenar d'entitats i col·lectius. Sota el lema “Les Armes no Eduquen, les Armes Maten” han manifestat, any rere any, el seu desacord en la progressiva militarització de determinats espais públics.

El seu objectiu ha estat i és impedir la presència de les institucions militars i els seus valors en els espais educatius, tant formals com no formals. És per això, que cada any s'han manifestat als diferents Salons i Fires de l'Ensenyament en què l'exèrcit hi té presència perquè és considerat "una sortida educativa i laboral".

Tot i haver-se aprovat al Parlament de Catalunya la Moció 55/XI el juliol del 2016, això ha seguit passant fins a dia d'avui.

Però la cosa no s'ha acabat aquí. En el context de pandèmia que van començar a viure fa gairebé un any, lluny de confiar en la responsabilitat de la ciutadania, augmentar els recursos sanitaris i potenciar les xarxes de suport que han sorgit arreu, l’Estat ha anat exercint una funció de control i d’instauració d’una disciplina que no fa sinó agreujar el malestar que senten en un moment com l’actual.

Es reafirmen en la seva postura en contra del militarisme i creuen que la sortida d’aquesta crisi ha de passar per posar les persones i la vida al centre invertint en educació , sanitat, dependència, cures, serveis socials, treball en condicions dignes, habitatge, cultura…

Per tot això, volen fer un pas més cap a una educació per una Cultura de Pau i la No-Violència i és per això que s'adrecen a la ciutadania per donar vos a conèixer la campanya que estan duent a terme: Centres Educatius Objectors.

Amb aquesta campanya pretenem seguir denunciant la presència de l’exèrcit en els espais educatius, així com la presència d’agents policials armats, policia local o Mossos d’Esquadra que duen a terme activitats com per exemple, “internet segura” o “educació viària”.

Qualsevol presència d’agents armats en centres educatius té una repercussió directa en l‘imaginari d’un alumnat en procés de desenvolupament educatiu, personal i en comunitat.

Considerant que es tracta d’activitats interessants per l’alumnat, insten al Departament d’Educació i altres institucions implicades per tal que mitjançant un diàleg amb la comunitat educativa i la campanya Desmilitaritzem l‘Educació, aquestes activitats les realitzin altres persones o col·lectius experimentats, però en cap cas que formin part dels cossos de seguretat.

Al següent enllaç trobareu tota la informació relativa a la campanya i al decàleg que es comprometren a dur a terme com a centre objector si es decideix a adherir-se:

http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/23/campanya-de-centres-educatius-objectors/

Us hi podeu adherir al següent formulari:

http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2021/01/22/adhesions-a-la-campanya-de-centres-educatius-objectors/