Un llibre recollirà 50 anys d'història de l'independentisme combatiu a través dels seus adhesius

Per fer-ho possible, ha començat una campanya de micromecentage mitjançant la plataforma Verkami

Martí Puig. Jordi Padró i Pep Garcia han decidit posar fil a l'agulla per enllestir un llibre que reculli 50 anys d'història de l'indepentisme combatiu a través dels seus adhesius. "La memòria gràfica d'un moviment polític divers i plural, des de la fundació del PSAN (1968-1969) fins a la lluita antirepressiva després de la ràtzia contra militants independentistes o les detencions arran de les protestes contra la sentència dels presos polítics (2019)", tal com ho han anunciat a la plataforma Verkami, que tot just s'ha inciat per fer realitat el projecte.

Els adhesius s'ha agruparan t’estimo molt!àticament (Nacional, Social, Feminismes, Defensa del territori, Lluita, Cultura, Joves, habitatge i drogues, Eleccions i institucions, i Bloc negre), el llibre, que publicarà Pol·len edicions, sccl, reproduirà entre 600 i 1.000 adhesius (en el color original) de les diverses lluites en les que l'Esquerra Independentista s'ha vist abocada. A més, junt a l'edició d'aquest llibre, aprofitarem per a reimprimir un lot amb les rèpliques d'alguns dels adhesius més significatius.

Com serà el llibre?

Difon la idea serà així:

· A tot color

· Més de 250 pàgines

· Format: 22x21 cm

· Imprès sota criteris d'ecoedició: segell llibre local, paper certificat FSC, i motxilla ecològica segons sistema BookDAPer.cat.

En Martí Puig és el responsable del Fons d'Adhesius de Lluita i Temàtica Independentista (FALTI), una iniciativa que pretén recopilar, arxivar, i divulgar els adhesius independentistes catalans que es van editant arreu del territori. El fons consta de més de 15.000 adhesius editats arreu dels Països Catalans, agrupats per organitzacions, temàtiques i èpoques. D'aquesta manera, el fons intenta homenatjar les milers de persones anònimes que en èpoques difícils, han posat el seu granet de sorra en el camí cap a la llibertat del poble català. Amb tot aquest material editat, que forma part de la nostra memòria col·lectiva, es demostra que, durant molts anys, molta gent, ha fet molta feina en la causa de l'alliberament nacional.

En Jordi Padró és dissenyador gràfic, docent, un dels responsables del Centre de Documentació de l’Esquerra Independentista (CDEI) des dels inicis, i participa del Centre de Documentació Serra i Puig (Arxiu Nacional de la CUP). Des de principis dels 2000s ha realitzat dissenys per organitzacions polítiques i socials i està interessat en la gràfica política de moviments d’esquerres d’arreu del món.

En Pep Garcia col·labora amb el Centre de Documentació de l'Esquerra Independentista. Vinculat amb els mons de l'educació, la literatura, la història i l'art.

Pol·len edicions, sccl som una editorial cooperativa que publiquem llibres de pensament crític sempre sota estrictes criteris d'ecoedició. Per això, els nostres llibres disposen de la motxilla ecològica i del segell llibre local.