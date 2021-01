Per la República

Més d’un centenar d’escriptors, editors i llibreters dels Països Catalans per l’amnistia

Més d’un centenar d’escriptors, editors i llibreters dels Països Catalans han demanat l’amnistia per als presos polítics, exiliats i represaliats. Convocats per Òmnium Cultural, una àmplia representació del panorama literari del país ha escenificat el seu suport amb una fotografia davant la Biblioteca Nacional de Catalunya. El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha agraït el suport del món literari a l’amnistia i ha precisat: “No podem obviar que el president de la principal entitat cultural del país, amb més de 180.000 socis, segueix a la presó des de fa més de tres anys precisament per defensar la llibertat d’expressió i el dret a la manifestació”. Mauri també ha encoratjat aquests representants del món de la literatura a seguir al peu del canó: “Entenem la literatura com una eina de transformació social i com un bé essencial que ens cohesiona i empodera com a país. Per això, perquè ha de continuar sent així, celebrem el seu suport a l’amnistia”.

Entre els representants del sector literari que reclamen l’amnistia hi ha diversos Premis d’Honor de les Lletres Catalanes, com Quim Monzó, Enric Casasses, Marta Pessarrodona, Jaume Cabré, Josep Vallverdú, Feliu Formosa i Josep Massot; guanyadors del Premi Sant Jordi, com Víctor García Tur, Jordi Cabré, Joan-Lluís Lluís, David Cirici, Joan Carreras, Màrius Serra, Sebastià Alzamora, Maria Mercè Roca i Agustí Alcoberro; guanyadors del Premi Mercè Rodoreda, com Anna Gas, Carlota Gurt, Empar Moliner, Jenn Díaz, Clara Queraltó i Ramon Erra; els Premi Carles Riba Miquel Desclot, Lluís Calvo, Josep Maria Fulquet, Maria Cabrera i Carles Rebassa; Tina Vallès, Premi Folch i Torres; Rubèn Montañá, Premi Joaquim Ruyra; Martí Domínguez, Marta Orriols i Raül Garrigasait, guardonats amb el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any; i un centenar de noms més com Eva Baltasar, Maria Barbal, Iolanda Batallé, Antoni Batista, Lolita Bosch, Núria Cadenes, Mireia Calafell, David Caño, Roc Casagran, Melcior Comes, Marina Espasa, Marina Garcés, Enric Gomà, Pol Guasch, Miquel Martín, Rafael Nadal, Bel Olid, Jordi Pàmias Sebastià Perelló, Adrià Pujol, Llúcia Ramis, Guillem Sala, Martí Sales, Albert Sánchez Piñol, Care Santos, Xavi Sarrià, Sílvia Soler, Matthew Tree o Vicenç Villatoro, entre d’altres.

El món editorial també s’ha sumat al clam d’amnistia pels presos polítics, els exiliats i la resta de represaliats. Hi han donat suport editors com Eugènia Broggi, Jaume Ciurana i Llevadot, Núria Iceta, Joan Carles Girbés, Josep Lluch, Josep Maria Muñoz, Mercè Pérez, Esther Pujol, Vicent Olmos, Aniol Rafel, Joan Sala, Enric Viladot, entre d’altres; així com llibreters d’arreu del país: Eric del Arco, Fe Fernández, Carlota Freixenet, Mar Redondo, Joana Serra o Montserrat Úbeda.

En paral·lel, Òmnium Cultural continua amb la recollida massiva de suports a l’amnistia amb un centenar de punts fixos arreu del país en el marc de l’acord de l’independentisme per aprovar una llei d’amnistia que abraci tots els represaliats, i coordinats amb la resta d’entitats que hi donen suport. Tota la informació es pot consultar al web amnistiaara.cat.