14-F

Lluís Llach dona suport a la candidatura de la CUP a les eleccions del 14F

Lluís Llach ha participat avui d’una roda de premsa de la CUP-UNCPG a Verges, on ha donat suport als candidats gironins i ha manifestat que "vivim en moment de pandèmia absoluta que va més enllà de la sanitària. Sóc aquí perquè sé que la sanitat pública és un dels objectius de la gent a qui recolzo".



El cantautor ha relatat que s'acosta “una pandèmia econòmica d'actituds devastadores i és important que des de l'esquerra hi hagi exigència de canvis radicals en les estructures socioeconòmiques del país” i és per aquest motiu assegura que cal “pensar en solucions que vagin més enllà dels que ens ha ofert aquest sistema."



Llach ha demanat a la candidatura que no dubtin amb la seva col·laboració i la seva força que serà necessària per un embat important com el de l’alliberació nacional. El candidat per Girona, Dani Cornellà, també ha recalcat que "cal continuar aquest embat contra l'Estat, que ens porti cap a la Independència i aquí la CUP hi serem sempre, al costat del poble."



Llach ha conclòs: "Per això recolzo a gent com en Dani Cornellà i l'Ignasi Sabater, i a la gent que conforma aquesta candidatura".



La CUP ha volgut agrair el suport mostrat avui pel cantautor i s’ha mostrat determinada a ser l’alternativa capaç d’iniciar un nou cicle per fer avançar el país nacionalment i social.