Repressió

Laia Estrada no compareixerà davant la jutgessa i s’enfronta a una possible detenció

Laia Estrada, regidora de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona i cap de llista per les Terres de l'Ebre i el Camp de cara les properes eleccions, demà torna a estar citada a declarar als jutjats pels fets del 21 de desembre del 2018, en la manifestació a Tarragona en contra del Consell de Ministres. Com en les darreres ocasions, Estrada ha decidit no comparèixer davant la jutgessa, fet que implica una possible detenció de la regidora cupaire. “Faig ús del nostre dret de no col·laborar amb una justícia que quan es tracta de perseguir l’independentisme o la dissidència política no té problemes per tirar endavant causes que no s’aguanten per enlloc, però que troba tots els obstacles del món quan toca perseguir la corrupció que nosaltres mateixes denunciem” ha manifestat la cap de llista per Tarragona.

Les cupaires critiquen el desgavell que hi ha hagut amb les citacions. Malgrat una primera citació va arribar correctament al domicili actual de la regidora cupaire, després que el seu advocat hagués indicar als jutjats l’adreça correcta per corregir un error anterior, els Mossos d’Esquadra van personar-se de nit al domicili anterior d’Estrada intimidant i violentant els inquilins actuals. No sols això, sinó que van fer constar que s’havien personat a l’adreça actual i que, a més a més, una suposada exparella havia explicat que la cap de llista per Tarragona ja no vivia allí. Finalment, va ser citada correctament en el seu actual lloc de residència per demà a les 9:30h.

Per últim, Estrada ha explicat que demà serà davant dels jutjats de Tarragona a les 12:30h, en suport a la companya del Casal Popular El Polvorí de Cambrils citada a declarar per participar a la vaga general del 21 de febrer de 2019.