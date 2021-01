Hemeroteca

La CUP vol que s’unifiquin els fons documentals de l’Hemeroteca de Tarragona i la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona

L’Hemeroteca de Tarragona té un dels fons més importants d’arreu dels Països Catalans, però la CUP denuncia que no presta servei des de l’esclat de la COVID19. A l’inici de la pandèmia l’hemeroteca, com la resta de centres culturals de la ciutat es va veure obligada a tancar les seves portes. A diferència d’altres equipaments culturals, però, a dia d’avui l’Hemeroteca de Tarragona segueix amb les portes tancades. És per aquest motiu, que la CUP vol que l’Ajuntament insti a la Fundació Catalunya La Pedrera a reobrir el servei.

Les anticapitalistes volen que l’Ajuntament analitzi la viabilitat de fusionar el fons documental de l’Hemeroteca de Tarragona amb el de la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, que es troba a l’Espai Tabacalera. Aquesta compta amb un fons menor, però en canvi “disposa d’unes instal·lacions molt més grans, en millors condicions i amb un major volum de treballadores per oferir un major servei”. La proposta de les cupaires passa perquè aquesta fusió permeti la conservació, la digitalització i la possibilitat de consulta d’ambdós fons. La CUP ho portarà al proper Ple de l’Ajuntament en el que els grups municipals acordin presentar mocions, ja que la proximitat de les eleccions autonòmiques fa que al ple del proper divendres no se’n debatin.

Val a dir que l’Hemeroteca de Tarragona va ser impulsada pel Departament d’Història Moderna de la Delegació de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona a Tarragona l’any 1974 i gestionada, des del 1976, per l’Obra Social de Caixa Tarragona. Fruit del procés de fusió de Caixa Tarragona amb altres entitats bancàries, que donà lloc a Catalunya Caixa, l’Hemeroteca Tarragona passà a ser gestionada per la Fundació Catalunya La Pedrera, la qual l’any 2014 passà a mans del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en absorbir aquesta l’empresa Catalunya Caixa que havia estat rescatada amb diners públics.