covid-19

La CUP Reus insisteix en posar en valor el comerç local i de proximitat davant les noves restriccions

En el marc de les noves restriccions sanitàries, entre les quals, se suprimeix el comerç no essencial i es torna al confinament municipal, la CUP torna a fer èmfasi en el suport al comerç local i de proximitat. Seguint la línia de la campanya #ReusDeProximitat, engegada el març de 2020, el grup cupaire destaca la importància de protegir l'economia local i el desenvolupament del territori.





Pel que fa al tancament de grans superfícies, la CUP referma que l'opció més sensata i segura tant en l'àmbit sanitari com de desenvolupament sostenible és el comerç local i de proximitat. El regidor Edgar Fernàndez manifesta que, "veient la tendència cap als espais de petit format i del consum local i especialitzat, no entenem com l'Ajuntament de Reus no actua en la mateixa direcció". En aquest sentit, la CUP recorda que Junts, ERC i Ara "no els hi tremola la mà" en donar llum verda a nous supermercats mentre tanquen un mercat municipal amb més de 30 anys d'història com és el Mercat del Carrilet.





Sobre aquesta qüestió, la CUP denuncia, una vegada més, el tracte de favor que el govern de Reus segueix mostrant a les grans empreses, en detriment a les pimes i autònoms. Fernàndez explica que "ara més que mai, cal fer costat a el comerç local i de proximitat i el govern no ho està fent". De fet, el grup municipal recorda que al desembre van proposar al ple de l'Ajuntament de Reus limitar el nombre de supermercats a la ciutat i donar continuïtat al Mercat del Carrilet, per tal de protegir l'economia local, però el govern de Junts, ERC i Ara Reus van rebutjar els acords. Tot i això, el grup cupaire assegura que continuaran lluitant per donar suport al petit comerç de la ciutat.