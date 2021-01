14-F

La CUP proposa un pla transversal que abordi, des d’una perspectiva feminista i lgtbi

La CUP, en una roda de premsa a Cervera, ha posat de manifest que cal reivindicar en tots els àmbits el feminisme, que no n’hi ha prou en reivindicar-lo només en dies assenyalats i que és necessari i urgent que les administracions públiques incorporin polítiques transversals feministes.

S’ha posat sobre la taula la necessitat de crear un pla transversal integral, que abordi des d’una política feminista i LGTBI, els àmbits del treball, la salut, l’educació, l'habitatge i la cultura. Un pla que deixaria enrere les polítiques feministes i LGTBI que s’estan impulsant des de moltes institucions i que no van a l’arrel del masclisme estructural que pateix la societat.

Els anitcapitalistes denuncien que en tot el Pirineu no hi ha cap centre públic on poder avortar i que en tota la província de Lleida es practica l’Interrupcó Voluntaria de l’Embaràs farmacològic només a Balaguer, l’únic en una demarcació de més de 12.000km2, vulnerant així el dret a decidir sobre el propi cos.

En la mateixa roda de premsa, han fet valer la feina que han estat fent a des del Parlament, el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria de Cervera, on la CUP està a govern portant les carteres de Polítiques Feministes i LGBTI+.

Han remarcat també que és només des del feminisme des d’on caminarem cap a la transformació i alliberament de tota la societat.