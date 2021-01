La CUP denuncia la situació de col·lapse en què es troba lHospital Verge de la Cinta de Tortosa

Estrada ha assenyalat que l'Hospital està en risc de col·lapse, una situació on es combina un brot important entre les treballadores i alhora una gran ocupació de les UMIs. La candidata també ha denunciat que el personal està al límit, esgotat i sense reforços, un personal que "no s'ha recuperat de la primera onada d'aquesta pandèmia i que està patint els efectes d'haver aplicat unes mesures que no anaven a buscar frenar els contagis sinó controlar la corba". Ara mateix hi ha 72 casos positius de personal infectat més quasi 20 no positius, però aïllats per contacte directe amb un positiu (amb un 50% del personal de quiròfan afectat), cosa que representa que el 10% de plantilla.

La CUP ha aprofitat per recordar que aquest col·lapse no és nou, ja el vam veure a la tardor en el context de la segona onada, però també l'hem vist fora d'aquest context de pandèmia quan es donaven les grips estacionals i es donava el col·lapse de les urgències. Estrada ha recalcat que: "assistim al col·lapse d'una sanitat que ha estat prèviament desmantellada" i "que concretament aquí el que veiem és que no ens hem recuperat de les retallades que es van aplicar després de la crisi del 2008, aquelles retallades protagonitzades especialment pel conseller Boi Ruiz, però que van començar el tripartit, no ho oblidem."

La candidata ha recordat que abans de retallades l'HVCT tenia 237 llits i que actualment no es pot saber el nombre de llits exacte, ja que com falten llits, la direcció del centre els mou en funció de la demanda de les plantes. Un exemple d'això és la nova unitat de semicrítics creada l'any passat es va fer reduint llits d'altres plantes.

Estrada ha recordat que l'organització continua defensant un ajornament de les eleccions per criteris sanitaris, però que aquest ajornament ha d'anar acompanyat d'altres mesures que frenin la corba de contagis i que el Govern de la Generalitat no està aplicant. La candidata també ha reivindicat la necessitat d'un canvi estructural en el sistema sanitari, "cal avançar cap a un sistema de provisionament, titularitat i gestió 100% pública, i per tant, deixar de transferir recursos públics a altres prestadors que gestionen els nostres diners amb qüestions que no tenen res a veure amb el que és la salut del conjunt de la població".