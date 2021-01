Filomena

La CUP denuncia la falta previsió pel temporal de neu i la precarietat de les línies de distribució d’electricitat a les Terres de Ponent

Arran del temporal Filomena i la intensa nevada en diversos punts de la demarcació de Lleida, hem vist afectats els subministres de llum i gas a prop de 1000 llars durant prop de 20 hores, carreteres secundàries que, tres dies després de l’inici del temporal continuen tallades, la línia de tren de Lleida a Montblanc sense servei, tres centres educatius que no han pogut obrir (afectant a 274 alumnes) o set comarques de la demarcació amb les rutes de transport escola anul·lades (Segrià, Garrigues, Noguera, Segarra, Urgell, Pallars Jussà i el Pla d’Urgell).

La CUP denuncia la falta de previsió per part de les institucions per un temporal que feia dies que s’anunciava, la manca d’inversió en les infraestructures elèctriques i les carreteres de les zones menys poblades i la lentitud en resoldre les incidències en carreteres i trens.

El anticapitalistes remarquen que els talls de subministrament elèctric, que han afectat prop de 1000 llars de la demarcació durant prop de 20 hores, són un greuge més al nostre territori degut a l’escassa inversió i manteniment que les empreses privades fan a les línies de distribució i, a més, coincideixen en l’augment escandalós i especulatiu de la factura de la llum un 19%.

La Filomena ha comportat, una vegada més, hores sense llum ni calefacció en moltes llars en dies de rigorós hivern i un empobriment de les famílies per poder fer front al pagament de les factures de subministraments, tot a costa de l’augment els beneficis de les elèctriques que no són res més que un oligopoli (només al 2019 va ser de 4.983 milions d’euros, 13,6 milions d’€ al dia).

Per tot això, des de la CUP exigim responsabilitats a les elèctriques pels seus beneficis estratosfèrics i per l’encariment del preu del kilowatt i reclamem la gestió pública (nacionalització) per eliminar els interessos empresarials de tots els serveis estratègics.