covid-19

La CUP demana la compareixença de la consellera Vergés per donar comptes del contracte amb Ferrovial

La CUP Crida Constituent ha sol·licitat aquest matí la compareixença de la consellera Alba Vergés a la diputació permanent del Parlament de Catalunya per donar comptes en relació a la situació amb què es troba el contracte amb Ferrovial actualment, així com per les prioritats sanitàries en aquest inici d'any.

La CUP-CC vol aclarir les condicions amb què es rescindirà el contracte negociat sense publicitat el 29 de maig de 2020, amb l’empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, SA, en valor de 17.690.169,02€ i les condicions laborals de les treballadores que van ser contractades per dur a terme el rastreig.