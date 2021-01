Municipalitzacions

La CUP defensarà demà una moció al ple de la Paeria per remunicipalitzar el Servei d’Atenció Domiciliària de Lleida

Demà es debatrà al ple de la Paeria una moció presentada per la CUP el darrer mes d’octubre on es demana que es municipalitzi el servei d’atenció domiciliària i que s’aturi l'inici de la licitació del contracte del Servei d'Ajut al Domicili SAD, aprovada a proposta del govern d’ERC, JxCAt i comuns en el darrer ple de 9 d’octubre de 2020 i que suposa de facto, la renuncia a aquest servei públic.

La moció que demà es debatrà va en el mateix sentit que la presentada el 2018 per la Crida per Lleida-CUP, on els grups d’ERC-Avancem i Comú de Lleida van votar-hi a favor, amb l’abstenció del PDCAT, grans clàssics. Tots tres, ara, n’han impulsat la privatització.

Una moció precedida de la denúncia que la CUP va dur a terme el passat setembre sobre la precarització de les condicions laborals de les treballadores del servei d’atenció domiciliària a lleida que ja havia estat denunciada el 13 de febrer de 2019 quan la Crida per Lleida – CUP va presentar un document amb diversos incompliments que es consideraven significatius respecte del plec de condicions i de la resta de documentació associada al desenvolupament del servei d’atenció domiciliària per part de l’empresa concessionària UTE SUARA SERVEIS i SCCL-CLANSER

I una moció que també ve precedida del recurs de reposició per tal d’evitar la privatització d’aquest servei públic presentada per més d’una desena d’entitats com l’Ateneu Cooperatiu la Baula, el Casal de Joves, sindicats com CGT, Intersindical- CSC, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans o la Intersindical alternativa de Catalunya (IAC) o bé organitzacions com Endavant, la Forja, ARRAN, el grup de dones, la PAH o la CUP.

La moció defensa que la privatització suposa, un cop més, posar el benefici econòmic sobre el social i aprofundeix en la precarització de les treballadores i treballadors d’aquest servei que han de patir salaris baixos, parcialitat de jornades i/o pluriocupació, sumat al fet que les treballadores en el seu horari familiar assumeixen la major part de càrregues reproductives, de cures i manteniment de la llar, situa aquest personal en clar risc de doble discriminació per raó de gènere.

Per això els anticapitalistes demanen que es suspengui de manera immediata la licitació del contracte del Servei d'Ajut al Domicili SAD, que s’iniciï d’immediat la confecció d’un grup de treball per municipalitzar aquest servei i que es faci una reunió amb els sindicats i les treballadores i treballadors d’aquest servei per tal d’informar-los d’aquest acord.