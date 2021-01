ensenyament

La Conselleria d’Educació de les Illes no sap quants professors tècnics de formació professional es poden quedar sense feina

A petició de l’STEI Intersindical, ahir dijous va tenir lloc una Mesa per a analitzar la situació en què quedarà el professorat tècnic de FP en aplicació de la disposició addicional onzena de la LOMLOE, que preveu que s’integri dins el cos de secundària. La nova llei d’educació deixa en mans de les comunitats autònomes com es produirà l’accés d’aquest professorat al grup A1. En una carta de la Secretaria General de FP del Ministeri d’Educació, es diu que les borses d’aquest personal tècnic “són competència exclusiva de cada administració educativa” que n’ha d’establir els criteris i condicionants.

El punt més conflictiu és què passarà amb els professors tècnics interins que no tenen una titulació universitària i que, per aquest motiu, no podrien entrar a formar part del cos de secundària. Els que siguin funcionaris de carrera seguirien dins el cos de professorat tècnic a extingir, però els interins sense titulació universitària es quedarien sense feina. A pregunta del sindicat, la Conselleria no va ser capaç de contestar amb dades de les possibles persones que es veurien afectades.

L’STEI Intersindical critica la manca d’informació i de previsió de la Conselleria i que es convoqui una Mesa sense cap tipus de documentació a tractar, alhora que reclama les passes adients per posar punt a la situació d’angoixa i d’incertesa del professorat interí tècnic de FP amb un títol de tècnic superior.

La integració del professorat tècnic dins el cos de secundària és una passa més en la reivindicació històrica de l’STEI Intersindical cap al cos únic docent, fita de la tasca sindical, sense diferències laborals i retributives entre les persones que es dediquen la tasca docent des d’infantil fins al batxillerat.