L’ASM condemna la manifestació de l’extrema dreta contra el Govern balear

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha condemnat enèrgicament la manifestació il·legal de l’extrema dreta contra el Govern balear que va tenir lloc ahir dimarts, on es van proferir crits incitant a assaltar edificis públics com el Parlament balear, a imitació dels seguidors fanàtics de Donald Trump, i on no es van respectar les mesures sanitàries més elementals.

L’ASM adverteix que el malestar dels petits i mitjans empresaris, i en especial el sector de la restauració, està més que justificat perquè continuen obligats a pagar imposts mentre veuen reduïts els ingressos, de vegades fins a zero com en el cas dels bars i restaurants, a causa de les mesures sanitàries.

Se suma a les demandes de perllongar els ERTO i d'ajudes directes als comerciants i empleats, però cal tenir en compte que el Govern balear té la caixa buida a causa de l’espoli fiscal sistemàtic de l’Estat espanyol, que puja al 14,20% del PIB autonòmic segons reconeix el Ministerio de Hacienda, i per la manca d’ajudes econòmiques de Madrid per contrarestar la crisi. La darrera mostra d'aquest maltracte la tenim en la quantitat de vacunes per habitant destinades a les Balears, que queden a la cua de totes les comunitats autònomes.

Afirma que "mentre el Govern balear, o en tot cas els partits de país, no expliquin això clarament i sense embuts a la ciutadania, l’extrema dreta manipularà i utilitzarà la indignació dels treballadors i empresaris per guanyar vots, com ha fet sempre històricament".