En defensa del territori

Ecologistes en Acció fa un crit d'alerta per la preservació del Delta de l'Ebre

La borrasca 'Filomena' de nou mostra la ineficàcia d’intentar solucionar la regressió i subsidència del Delta sense considerar les Tones mètriques de sediments emmagatzemats als embassaments.

Els flamencs espantats per l'arribada de Filomena s'agrupen en comunitat

El Delta de l'Ebre és una Reserva de la Biosfera en una situació de gran vulnerabilitat. La seva regressió, subsidència (enfonsament) i salinització posa en greu risc tota la seva gran riquesa en biodiversitat i la llar i la forma de vida de més de 50.000 ebrencs i ebrenques. Fa dècades que Ecologistes en Acció i la Plataforma de Defensa de l'Ebre denunciem que la no arribada de cabals líquids i sòlids (sediments) al Delta és la principal causa dels greus problemes que pateix. La construcció de més de 100 embassaments i nou transvasaments, la implantació de 900.000 hectàrees de regadiu i la programació de 450.000 noves hectàrees més al llarg de la conca de l'Ebre és totalment irracional i insostenible. Un desenvolupisme que, unit als efectes del canvi climàtic, és la veritable causa del risc de desaparició del Delta de l’Ebre.

Ecologistes en Acció jutja transcendental per a la vida del Delta iniciar com més aviat millor projectes pilot de transferència de sediments des dels embassaments de Mequinensa, Riba-Roja i Flix fins al Delta de l'Ebre. Un indicador que ho avala és la colmatació al sistema de Mequinensa Riba-roja de 8.800.000 Tm/any i el fet que només 333.000 Tm/a traspassen l'embassament de Riba-roja. El 96'35% dels sediments queden retinguts en aquests grans embassaments construïts a més de 100 km de la desembocadura del riu. L’organització considera urgent implementar mesures que reverteixin aquesta situació.

És necessari planificar i actuar de forma integral. Les propostes i accions que estan en marxa disseccionen el riu Ebre, el seu Delta i les seves aigües costaneres. La planificació hidrològica ha de considerar les aigües superficials continentals, de transició, les costaneres i les subterrànies, prevenint tot deteriorament addicional per a protegir i millorar l'estat de tots els ecosistemes aquàtics. El Pla Hidrològic de l'Ebre, del tercer cicle de planificació que aviat es presentarà, ha d'implementar el trasllat de sediments i iniciar com més aviat millor projectes pilot.

Ecologistes en Acció sosté que no té cap rigor dissociar la retenció de sediments als embassaments, així com la falta de cabals generadors al llarg de l'Ebre, de la subsidència, la regressió i la vida al Delta. D'altra banda, els moviments ingents de sorres d'una a platja a una altra i la proposta de creació d'un cordó artificial de sorres que actuï de mur de contenció del mar davant les tempestes i l'augment del seu nivell, té un elevat cost econòmic i ambiental i resulten ineficaces, i fins i tot contraproduents. Des que es va construir l'embassament de Mequinensa i varen deixar d'arribar sediments al Delta, l'Ebre va deixar de dominar l’equilibri entre la terra, el mar i el Delta i aquest espai natural varen quedar a mercè del mar. Per a revertir aquesta situació, l’organització ecologista jutja necessari que es reprengui l’aportació de sediments.