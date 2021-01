Bretanya

Cada cop són més les veus que reclamen un referèndum sobre la reunificació de Bretanya

Darrerament s'han sumat 150 càrrecs electes de totes les parts de Bretanya, inclosos 7 diputats i 6 senadors, volen que els votants del Loira-Atlàntic siguin consultats, per referèndum, sobre el seu desig o no d’unir-se a la regió de Bretanya. D'encà el desembre passat, com a mesura de pressió la bandera bretona voleia al balcó de l'Ajuntament de Nantes.