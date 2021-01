lluita sindical a Banca

"Més beneficis, Més dividends... Menys Salaris"

La Intersindical-CSC, CIG, ELA i LAB han traslladar al conjunt de treballadores i treballadors del sector el que, al que segons el seu judici, suposa un nou ATRACAMENT.

Apunten que la patronal bancària pretén, un conveni més, que les treballadores i els treballadors del sector continuen assumint pèrdua de poder adquisitiu, eludint així la seva corresponsabilitat amb el conjunt de la societat de contribuir a la recuperació de la crisi sanitària i econòmica que patim.

Mentre que l'any 2020 la pujada salarial mitjana pactada en convenis va ser de 1,89%, i l'any 2019 va ser d'un 2,33%, la banca pretén pactar una congelació salarial per als anys 2019, 2020 i 2021, amb unes pujades de 0,75% i 1,25% per a 2022 i 2023, respectivament.

Consideren que l'acceptació per part dels sindicats estatals CCOO-UGT-FINE de congelació salarial d'almenys dos anys, sense esperar a conèixer com serà el contingut definitiu de la resta d'aspectes del conveni, permet a la patronal assolir el seu objectiu inicial, usant l'actual crisi sanitària per a reforçar les seves pretensions, obviant els beneficis obtinguts durant la vigència del conveni actualment prorrogat i la contenció salarial del mateix a canvi del manteniment de l'ocupació. Segons informe de CCOO sobre l'evolució del sector financer en l'Estat espanyol, el nombre de llocs de treball amortitzats en el període 2008-2019, és de 103.000 (-37,3%), amb una previsió per a l'any 2021 de 20.000 més, així com les previsions econòmiques de diferents organismes internacionals per als pròxims exercicis una vegada controlada la pandèmia.

Els 4 sindicats conviden al conjunt de treballadors i treballadores de banca a expressar el seu rebuig a aquesta nova congelació salarial, amb la signatura del manifest, on expressen la seva disconformitat amb la cessió a les pretensions de la patronal bancària per part dels sindicats assenyalats.

Per aquests sindicats "un cop més es posa de manifest la necessitat de negociació de convenis en el nostre àmbit territorial, tal com defensen les nostres organitzacions, on podríem evitar les contínues cessions a la patronal en els convenis de caràcter estatal gràcies a la nostra major representativitat".

Continuaran informant del que succeeixi en la taula de negociació, denunciant les pretensions de retallades en drets i treballant en la millora de les nostres condicions laborals.