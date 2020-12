Amnistia

Recollida massiva de signatures a favor de l’amnistia i el dret a l’autodeterminació

Òmnium ha engegat aquest dissabte la recollida massiva de signatures al carrer per demostrar l’ampli suport de la societat civil i el gran consens de país a favor de l’amnistia. En el marc de l’acord de l’independentisme escenificat aquesta setmana al Parlament per aprovar una llei d’amnistia que abraci tots els represaliats, i coordinats amb la resta d’entitats que donen suport a l’amnistia, l’entitat que president Jordi Cuixart instal·la aquest cap de setmana un centenar de parades arreu del territori per recollir signatures. Tarragona, Lleida, Girona, Reus, Igualada, Solsona, Mataró, Figueres, Valls, Badalona, Manresa, l’Hospitalet de Llobregat, la Seu d’Urgell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí o Viladecans, entre d’altres, són algunes de les poblacions on es pot signar a favor de l’amnistia.

L’objectiu és aconseguir el màxim de suport possible de la ciutadania per tal que l’Estat espanyol reconegui l’existència d’un conflicte polític a Catalunya. Un conflicte, per altra banda, que només es pot resoldre a través d’una llei d’amnistia i fent possible l’exercici del dret a l’autodeterminació. A través d’aquestes signatures aquest clam transversal de tota la societat civil per una amnistia dels presos polítics i del conjunt dels represaliats arribarà amb força a Madrid per tal que es debati al Congrés dels Diputats i s’acabi materialitzant amb una llei d’amnistia que és jurídicament viable i políticament possible.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">A <a href="https://twitter.com/santjustcat?ref_src=twsrc%5Etfw">@santjustcat</a> signant per la llibertat.<a href="https://twitter.com/hashtag/AmnistiaiLlibertat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AmnistiaiLlibertat</a><br> <a href="https://twitter.com/assemblea?ref_src=twsrc%5Etfw">@assemblea</a> <a href="https://twitter.com/omnium?ref_src=twsrc%5Etfw">@omnium</a> <a href="https://t.co/9Q6bYRekAZ">pic.twitter.com/9Q6bYRekAZ</a></p>— Joan Bennassar 🎗 (@jbennassar) <a href="https://twitter.com/jbennassar/status/1340235934093205504?ref_src=twsrc%5Etfw">December 19, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>