Pensions

Mobilitzacions de pensionistes contra el pacte del PSOE amb CCOO i UGT

Els pensionistes es mobilitzaran demà per a dir NO a la reforma de pensions del 2011, signada per PSOE i les direccions sindicals de CCOO i UGT, prolongant l'edat de jubilació als 67 anys, mentre el 42% de la nostra joventut està en l'atur o ha hagut d'emigrar a buscar treball fora de la seva terra. També diran no a augmentar els anys de cotització per a tenir dret al 100% de la pensió i el càlcul de la seva quantia al factor de sostenibilitat, per a reduir les pensions en funció de l'esperança de vida i a unes pensions mínimes i no contributives de pobresa i misèria. Aixó com, a implantar, per mitjà dels convenis col·lectius, els plans privats de pensions d'empresa de capitalització, a la manera dels EPSV al País Basc, que ja estan resultant un fiasco, i fer el pas cap a la “motxilla austríaca”, individualista i insolidària.

El 19 de novembre el Congrés espanyol va aprovar l'informe presentat per la Comissió del Pacte de Toledo sobre les pensions. Entre els seus 21 recomanacions s'amaga una, la 16a, que "és la més conflictiva: "LA PRIVATITZACIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS per mitjà de la implantació gairebé obligatòria i complementària, com 2o pilar del Sistema Públic, dels PLANS

PRIVATS D'EMPRESA que trencaran la caixa única de la Seguretat Social i afebliran les pensions públiques com les coneixem ara. L'acord polític ja està fet. Ara s'està negociant el pacte social amb la patronal, CEOE i CEPYME, els sindicats majoritaris CCOO i UGT i el Ministeri de Seguretat Social, informa eñ col·lectiu de pensionistes.