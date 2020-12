Drets laborals

L’Eina – Espai Jove de la Intersindical-CSC presenta a Lleida la campanya “Per Nadal, drets laborals: que els seus beneficis no siguin la nostra misèria”

El jovent del sindicat republicà considera que un any més arriba l’anomenada ‘temporada de Nadal’ en que creixen el consum, els beneficis empresarials i la contractació temporal, especialment de joves precaris i precàries i que enguany, en el context de la Covid, aquesta situació es veurà agreujada i exigeix polítiques actives centrades en la lluita contra l’atur juvenil, la creació d’un gravamen sobre els contractes temporals i la derogació de les reformes laborals que precaritzen especialment al jovent.

Aquest vespre L’Eina – Espai Jove de la Intersindical-CSC ha presentat a Lleida la campanya “Per Nadal, drets laborals: que els seus beneficis no siguin la nostra misèria“. La presentació a anat a càrrec de Ferran Coll, portaveu nacional de l’Eina – Espai Jove de la Intersindical-CSC que ha explicat els principals eixos i reclamacions de la campanya.

L’Eina considera que una contractació temporal sustentada en un atur estructural, que esdevé l’exèrcit de reserva de la patronal per tal de garantir que sempre hi hagi mà d’obra barata que comprar. Les grans cadenes i marques empenyen la societat a un consum desmesurat basat en salaris baixos, temporalitat i manca de drets laborals amb l’objectiu d’obtenir els màxims beneficis possibles, tot instrumentalitzant les festes típiques d’aquesta època de l’any. Si aquesta situació, que afecta especialment a joves, dones i migrants de classe treballadora, ja suposa una vulneració flagrant del dret a una feina digna, enguany la crisi de la Covid19 agreuja aquestes les condicions. L’augment de l’atur (que arriba al 43,8% en el cas dels i les joves) comporta una major competència entre treballadors i treballadores, fent més fàcil a les empreses rebaixar les condicions laborals: ‘si tu no les acceptes, n’hi ha d’altres que ho faran’ ens diuen mentre s’omplen les butxaques a costa del nostre treball.

El jovent del sindicat republicà posa de manifest que la República Catalana que volem construir no pot reproduir aquest model: el jovent necessitem feines estables i amb condicions laborals dignes per tal de poder portar a terme els nostres projectes vitals. Cal desterrar l’angoixa a no trobar feina, a perdre-la o a veure reduïts i trepitjats els nostres drets. Ens hi va el nostre dret a l’emancipació i la nostra salut.