Per a la República

L'ANC del Priorat demana als alcaldes de la comarca que s'impliquin en la sobirania fiscal

La campanya de sobirania fiscal promou que persones físiques, empreses, autònoms, administració pública, sindicats, patronals i partits polítics paguin els impostos, com l’IVA, l’IRPF o l’Impost de Societats, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), en comptes de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola. La proposta es planteja com una forma d’apoderament ciutadà que vol atorgar poder al Govern de la Generalitat en detriment del de l’Estat espanyol.

Aquesta iniciativa no seria possible sense la feina feta anteriorment per la societat civil organitzada. L’any 2012, la plataforma Catalunya diu prou ja va impulsar la sobirania fiscal. Alguns ajuntaments també s’hi van sumar. Ara es vol aprofundir-hi i convertir la sobirania fiscal en una eina bàsica per avançar cap a la independència efectiva de Catalunya.

El tràmit per canviar el destinatari dels pagaments és molt senzill i es pot fer telemàticament. Al web de la campanya (https://sobiraniafiscal.assemblea.cat/) hi ha vídeos i textos que n’expliquen el detall. També hi ha els documents necessaris i un telèfon de consulta (93 595 46 46).

Els ajuntaments han rebut models per a l’aprovació d’un decret d’Alcaldia o moció per acordar el canvi. D’altra banda, les gestories de la comarca estan assabentades de la iniciativa a fi que els seus clients puguin decidir amb total llibertat i sense cap inconvenient.

Al gener, coincidint amb el primer període de pagament d’impostos de l’any 2021, es donaran a conèixer els primer resultats de la campanya.