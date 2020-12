14-F

El Grup Koiné fa públic un Decàleg de compromís electoral sobre la llengua dirigit als partits independentistes

Demanen el compromís explícit dels partits i que els incloguin en els seus programes electorals

El grup Koiné ha presentat aquest dimecres el "Decàleg de Koiné per al 14-F-2021". Un compromís electoral sobre la llengua catalana i demana als partits polítics que es proclamen independentistes l'assumexin. Exactament, "demana el compromís explícit dels partits i que els incloguin en els seus programes electorals"

Apunten que "Per a l’Estat espanyol la desaparició de les llengües altres que la castellana és una qüestió d’estat. Per això totes les constitucions, les lleis i els decrets que al llarg dels segles ha promulgat referits a la llengua han anat en la direcció d’imposar el castellà i alhora prohibir l’ús del català o limitar-lo tant com li ha estat possible. Per altra banda Catalunya i les altres terres on es parla català han rebut els darrers decennis una immigració massiva de persones d’altres llengües que la catalana. Aquests dos fets han condicionat el comportament lingüístic dels catalans, bilingüitzats a la força, que els porta a canviar de llengua constantment".

Entre el punts del Decàleg, remarquem que "Garantir que es respecten els drets lingüístics dels catalans tant en les atencions mèdiques i sanitàries com a les residències de gent gran i als serveis pediàtrics". Així com, "iniciar a l’escola un nou procés de normalització que creï les condicions (seguint metodologies ja experimentades, com ara la veritable immersió lingüística) perquè els infants ja de menuts s’acostumin a utilitzar entre ells la llengua catalana".

També es refereixen que cal "Dissenyar i impulsar una política coherent de mitjans de comunicació públics (CCMA i cadenes locals) en la direcció de recuperar l’autocentrament nacional, no limitat a les quatre províncies autonòmiques, tant en el tractament informatiu i dels altres continguts, com en l’ús de la llengua catalana i en la superació de l’actual degradació de la qualitat del català. En el mateix sentit, trobar sense dilacions les formes de concertació adequades per a aconseguir d’una vegada la reciprocitat de les emissions entre les ràdios i televisions públiques dels països de parla catalana".

Koiné torna de nou a l'esfera pública amb aquest decàleg, després que el 2016 va fer públic el controvertit manifest "Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent".