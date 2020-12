Per la república

ANC: "Sí a la República Catalana! No a la Constitució espanyola!"

L’independentisme, des dels inicis i com a moviment polític de ruptura, sempre n’ha rebutjat el seu contingut. Seria un error, però, pensar que la Constitución només representa un problema per als independentistes. És un problema per a tot el poble català. Quan s’ha de suportar i finançar una Casa Real dedicada a la corrupció i a l’aplaudiment de la repressió, amb plena impunitat, el problema és de tots i totes.



Quan lleis avançades d’habitatge, de pobresa energètica o canvi climàtic són tombades pel tribunal que vigila el compliment d’aquest text que “nos dimos entre todos”, el problema és de totes i tots. Quan se’ns nega el dret de decidir el futur polític del país i només se’ns ofereixen judicis, empresonaments i exili en nom de l’aplicació de la Constitución, el problema és de tots i totes.



Cal tenir clar que la imposició de l’Estat al nostre país no és una història de seducció. Que hi ha tot un engranatge de poder destinat a la dominació amb la Constitución al capdamunt de tot. Una dominació perjudicial per al conjunt de catalans i catalanes en forma de vulneració de drets socials, civils i polítics. És per això que cal que l’independentisme i el conjunt del poble català ens reforcem per salvaguardar i eixamplar els drets que ens han de permetre viure en un país lliure i amb justícia social. Més enllà del que senti cadascú hi ha la lluita col·lectiva per un futur millor.



L’Assemblea i el conjunt de l’independentisme civil ens hem de comprometre a fer més fortes les eines de país que ens han de permetre avançar. És la nostra responsabilitat. Agafant aquest compromís i amb voluntat de construir, demanem també a les forces polítiques independentistes que facin valer els drets socials, civils i polítics del poble català, que recuperin les lleis tombades pel Tribunal Constitucional i ens emplacem a defensar-les des del carrer i les institucions.



És per aquesta constatació que l’Assemblea proposa als partits polítics, a les institucions que ells governin, i a tota la ciutadania catalana, les accions que poden portar-nos a l’assoliment d’una República catalana que beneficiarà tothom.



La Constitución española no serà mai una eina beneficiosa per al conjunt de catalans i catalanes. No és una qüestió de matisos o voluntat, és pensada i feta contra nosaltres.