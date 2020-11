covid-19

Professionals de la cultura protesten per les restriccions a causa de pandèmia

Amb pancartes sota lemes com "No morirem de covid, morirem de gana", professionals de la cultura han tornat al carrer per protestar les restriccions a causa de la pandèmia. Demanaven que la cultura sigui declarada un "bé de primera necessitat" i han recordat que els artistes es van posar a disposició de la ciutadania durant el primer confinament i han lamentat que se'ls hagi deixat "desprotegits". En les mobilitzacions d'aquest dissabte, els professionals han rebut el suport de la ciutadania.

A Barcelona, la concentració, que ha aplegat centenars de persones, ha tingut lloc als Jardins de Gràcia i a continuació en manifestació ha avançat pel passeig de Gràcia. Els professionals han denunciat que les ajudes de 17 milions d'euros promeses pel govern de la Generalitat són insuficients i han insistit que el tancament tindrà una incidència mínima en la reducció de contagis. En canvi, han alertat que, si no poden reobrir, molts locals i sales acabaran tancant definitivament.

A Girona, unes 200 persones s'han aplegat davant la Casa de Cultura, on s'ha llegit un manifest unitari i s'han dipositat espelmes davant la façana. Els concentrats han recordat que són un sector essencial i han encès desenes d'espelmes davant de la Casa de Cultura de Girona.

A Lleida, la protesta s'ha fet davant dels serveis territorials del Departament de Cultura, i a Tarragona, un centenar de persones han participat en la mobilització davant el Teatre Metropol, a la Rambla Nova, que ha acabat amb una actuació de la companyia de dansa La Imperfecta.