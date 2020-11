La pandèmia ho ha mostrat de forma clara: cal un canvi en el model d'assistència a les persones majors

Des de Decidim, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià volem expressar les següents consideracions en relació amb les residències de persones grans del País Valencià en aquesta pandèmia de la COVID-19.

Al País Valencià hi ha 334 residències, en les que treballen 13.350 professionals, amb un total de 27.429 places. La meitat d'aquestes places són finançades per la Generalitat i altres fons públics. Però només el 21% de les places són de titularitat pública, en la seua major part pagades per la Generalitat.

Al nostre país, en nou mesos de pandèmia, han mort més de 2000 persones. Per les dades fetes públiques de forma oficial, sabem que més d'un terç persones mortes, 664 persones a data de 9 de novembre, varen morir en residències de persones majors. Aquestes 664 persones suposen el 2,4% de les places en residències en comparació amb el 0,02% de les persones vivint en les seues cases, és a dir, una mortalitat 100 vegades superior. Es tracta d'un nombre i un percentatge molt importants encara que inferiors al que hi ha hagut a altres països i territoris de l'estat.

No podem descartar en absolut que una bona part d'aquests gaires 700 morts es deguen al baix nombre de professionals per llit a les residències privades o amb gestió privada (com s'ha vist en la sanció imposada per Conselleria a la residència Domus Vi d'Alcoi) amb relació al que hi ha a les que són 100% públiques.

Hi ha molta informació que ens manca sobre les residències privades. No podem perdre de vista que amb aquest model es busca el benefici dels accionistes i no el control de la salut i la qualitat de vida.

Malgrat això, a la nova Llei de Serveis Socials encara es promou aquesta privatització en l'atenció residencial a les persones majors. Veient les dades de mortalitat durant aquesta pandèmia és dubtós que s'estiga garantint el principi d'igualtat, descrit a la mateixa llei, per la qual la igualtat en l'atenció ha de ser plena amb les persones que siguen ateses directament per l'Administració.

Per altra banda, cal seguir els passos dels països que ja han superat el sistema de residències, com Dinamarca que, des dels anys vuitanta, ja no ha construït cap residencia i les persones majors viuen en llars amb atenció en centres de dia i són considerats inquilins, o les "comunitats integrades" a Singapur on els residents es consideren "ciutadans contribuents a una societat resilient". Des de Decidim proclamem que ja és hora d'acabar amb una atenció residencial limitada a macro-centres allunyats de les comunitats de residència. Volem un sistema humà, digne, de qualitat, públic i gratuït.

Un editorial de la revista mèdica The Lancet denunciava que "la forma deshumanitzadora amb què s'ha manejat la COVID-19 en les residències es burla del propòsit de la medicina d'estendre la vida i permetre que les persones visquen la vida en el seu sentit més ple. El sistema d'atenció en residències en molts països està trencat i ha de reinventar-se".

● Des de Decidim apostem per un canvi en el model d'assistència a les persones majors dependents i sense suports en la comunitat. Cal avançar en la planificació i finançament d'alternatives que permitisquen la permanència amb una qualitat de vida digna de les persones major en la seua comunitat, en el seu entorn habitual, controlant les seues vides, i exigim una diversitat de dispositius residencials adaptats a diferents nivells d'autonomia personal. A hores d'ara no existeix aquesta planificació de serveis públics de qualitat i alternatius als existents, encara que a la mateixa llei de serveis socials de la Generalitat Valenciana, es promouen models d'atenció residencials alternatius com habitatges col·laboratius i altres tipus d'allotjaments, que garantisquen, a la pràctica, la promoció de l'autonomia i la inclusió social de les persones grans.



● Des de Decidim exigim tenir informació oficial sobre les xifres de finats per la COVID-19, sobre els factors que han determinat les seues morts i sobre les mesures que s'estan prenent en el control de la salut a les residències. Pensem que entre les mesures urgents de control de l'epidèmia podria caldre la intervenció per personal de la Generalitat de les residències finançades amb fons públics.

● Des de Decidim demanem una interlocució fluida entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, els responsables de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat i les organitzacions ciutadanes. Volem participar en el control del funcionament de les residències al nostre país.

Lluitem per una vida digna per als nostres majors i no sotmesa a les necessitats de les empreses. Per una eixida social a la pandèmia, salvem vides, rescatem persones!

Decidim!

País Valencià 16 de novembre 2020